«Норникель» направит ледокол «Таймыр» для спасения застрявших во льдах судов

«Норникель» примет участие в операции по спасению судов, застрявших в ледяном плену на Северном морском пути. В начале декабря компания направит атомный ледокол «Таймыр» на помощь заблокированным кораблям и поможет освободить им путь.

Из-за сложной ледовой обстановки несколько судов еще в начале ноября застряли во льдах в восточной части Северного морского пути. «Таймыр» занимается проводкой флота с грузами «Норникеля». Сейчас ледокол задействован в решении задач по транспортировке грузов в районе Дудинки, однако по просьбе заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслава Рукши изменит свой график и примет участие в спасательной операции.

- Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, «Норникель» выделил единственный привлеченный компанией атомный ледокол для оказания поддержки спасательной операции, - подчеркнул Вячеслав Рукша. - Мы всегда ценили и будем ценить взаимоотношения с нашим партнером и искренне благодарим менеджмент «Норникеля» за ответственный подход к вопросу и предоставление атомного ледокола, находящегося под долгосрочным контрактом у компании. Взаимная помощь и выручка в море являются высшим приоритетом и характеризуют «Норникель» как надежного партнера, на которого всегда можно положиться.

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Сергея Дубовицкого, сотрудничество крупнейших отечественных компаний в сложных условиях российской Арктики помогает сделать мореплавание по Северному морскому пути более безопасным.

- «Росатом» является стратегическим партнером «Норникеля». Благодаря этому партнерству решается сразу несколько задач государственного масштаба - реализация проектов в Арктике, развитие инфраструктуры Северного морского пути, импортозамещение, - подчеркнул Сергей Дубовицкий.

Напомним, «Норникель» является одним из крупнейших грузоперевозчиков по Северному морскому пути. В прошлом году компания перевезла около 1,63 миллионов тонн грузов. В флотилию «Норникеля» входят шесть судов усиленного ледового класса Arc7. Главным ледоколом для проводки судов является атомный ледокол «Таймыр».

Ранее «Норникель» и ГК «Росатом» подписали соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года. Документ расширяет сотрудничество, связанное с плановым увеличением грузопотока компании. Кроме того, в рамках своих инвестиционных и экологических проектов «Норникель» совместно с «Росатомом» и «Дальневосточным центром судостроения и судоремонта» собирается спроектировать и построить дизель-электрический ледокол. Судно будет работать сразу на двух видах топлива - сжиженном природном газе и дизельном топливе.