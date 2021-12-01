«Спутник V» будут разливать во Вьетнаме

Мишустин поблагодарил Нгуен Суан Фука за решение Вьетнама восстановить русский в качестве первого иностранного языка в школах. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Россия и Вьетнам договорились о производстве полного цикла вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» во Вьетнаме. Такое соглашение было подписано в среду перед началом переговоров премьер-министра Михаила Мишустина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука.

Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что производство полного цикла российских вакцин во Вьетнаме начнется с I квартала 2022 года. Об этом рассказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

- У нас есть производства в Корее и Китае, но Вьетнам тоже очень важный рынок, с ними большие соглашения об объеме покупки вакцины, поэтому это позволит реализовать вакцину и для Вьетнама, и для других регионов, - пояснил Дмитриев.

На состоявшихся позже переговорах Мишустин поблагодарил Нгуен Суан Фука за решение Вьетнама восстановить русский в качестве первого иностранного языка в школах.

- Рассчитываем, что после снятия соответствующих ограничений из-за пандемии мы завершим проведение мероприятий в рамках программы Перекрестных годов России и Вьетнама, и также очень приветствуем решение вьетнамского руководства восстановить русский язык в качестве первого иностранного в школьной программе, - отметил премьер.

Нгуен Суан Фук заметил, что во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией.

- Мы желаем углублять отношения с вами в разных областях, - заметил президент Вьетнама.

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