«Добудь билеты на «Щелкунчика» в Большой или умри»: чтобы попасть на легендарный балет, нужно отстоять три очереди в кассы

В очереди возле касс Большого театра. Фото: Олеся Кожевникова (instagram.com/lesenechka/)

— Стадо баранов! Дебилы, которые хотят без очереди пройти, не лезьте! Встаньте в ряд! — басит мужчина в очках. Он залез на металлическое ограждение и пытается придать броуновскому движению толпы подобие порядка.

Видео в редакцию kp.ru прислали читатели. Время и место действия: вечер 26 ноября, Театральная площадь в Москве. Люди стоят за билетами на главный новогодний балет Большого театра «Щелкунчик».

В этом году жажда посмотреть новогоднюю сказку вновь обернулась драмой.

«ВСПОМНИЛ ОЧЕРЕДЬ ЗА ДЖИНСАМИ В СССР»

«Щелкунчика» показывают только перед Новым годом и в первые дни января. Дают 20-25 выступлений в зависимости от года. Балет идет только на исторической сцене. Хотя, например, не менее культовое «Лебединое озеро» есть как на исторической, так и новой — она в соседнем здании.

Пятиярусный зал вмещает 1740 зрителей. Но в этом году из-за ковида ограничение - 70% вместимости зала. Вход только по QR-кодам. Плюс уже стандартная для Большого практика — два «квитка» в одни руки и строго при предъявлении паспорта. Цена как и в прошлые годы 1500 — 15 000 рублей, а на 31 декабря 2000 — 20 000 рублей. Старт продаж на декабрьские представления в этом году строго с 26 ноября. Все места раскупили за четыре дня.

Просто прийти и купить билет не получится. Сначала нужно получить «право» на покупку — браслет, который позволяет занять очередь в кассы Большого.

— Такого жуткого квеста в моей жизни еще не было! — рассказал kp.ru Евгений Круглов, который купил два билета на 31 декабря по 10 500 рублей. — Три часа стояния на морозе, чтобы получить браслет, который дал бы мне только возможность купить билет. В итоге сопли, кашель и осипший голос. Началось все 26 ноября в 20:00. Надев теплые трусы, носки, утеплившись в дубленку и зимнюю шапку, двинулся к кассам. Там уже стояло человек 200. Девушка в блокнот записывала желающих получить браслет. Их к тому моменту было около 600. Записывались с семи утра. Ощущение, что машина времени увезла меня в 80-е, и я покупаю финские сапоги или американские джинсы.

Чтобы координироваться, создали чат в мессенджерах. В полночь к жаждущим культуры вышли охранники.

— Суровые мужчины, готовые убить одним взглядом. Один из них говорит, что сегодня раздадут 500 браслетов. Мой номер 587. Стоять бессмысленно. Договаривался с девушкой, которая ответственна за список, что те, кто идет после 500, в это же время подойдут завтра и получат браслеты на покупку билета на воскресенье. Уехал домой и в два часа ночи узнаю, что раздали 600 браслетов. Я из списка вылетел!

В итоге москвич 30 ноября купил билеты онлайн. Говорит, что сайт Большого постоянно висел, но с десятой попытки все получилось.

БЕРЕГЛА БРАСЛЕТ КАК ЗЕНИЦУ ОКА

— «Добудь билеты на «Щелкунчик» в Большой или умри» — так я называю то, что пережила. Поехала к 20:00 к кассам, чтобы попасть в заветный список на получение браслета. То есть ты встаешь в очередь, чтобы занять очередь в очередь — такой каламбур, — рассказывает Олеся Кожевникова, которая в итоге купила билеты на четвертый ярус балкона по 3800 рублей.

В очереди на браслет Олеся была 566-й. Когда объявили, что дадут только 500 штук, она расстроилась, но не сдалась.

— Осталась ждать и надеяться, что 66 человек до меня не придут. В полночь началась выдача заветных браслетов. И вот уже двух человек нет, пяти, 15… Шансы растут! Кураж! Все поддерживали друг друга. Мы считали, сколько человек не пришло. Пытались высчитать проценты, погрешности и прочее, чтобы понять, до какого номера из списка есть смысл стоять. В итоге 500 браслетов раздали до 648-го номера из списка. Браслет бумажный, на руке его закрепляют клеем — снять, разорвав нельзя! Мыла голову, замотав руку пленкой! — поделилась Олеся.

На следующий день она пошла стоять очередь в кассы. В веренице все встречались уже как родные. За покупкой билета девушка простояла еще семь часов.

Так выглядит браслет на право в очереди. Фото: Олеся Кожевникова (instagram.com/lesenechka/)

КОМУ КУЛЬТУРА, КОМУ НАВАР

Замысловатая система придумана, чтобы бороться с перекупщиками. Однако рецепт Большого не работает. Уже сейчас на «Авито» с десяток предложений от спекулянтов. Цена от 15 000 рублей — за билет на третий ярус балкона, который стоил 5300 рублей. Желаете партер — 90 000 или 120 000 рублей (у Большого цена 15000 — 20000).

Билеты именные. Но можно прийти в кассы с паспортом и переоформить билет на другого человека. Перекупщики так и делают. Покупают за 5000, перепродают за 15000, встречаются у касс и переоформляют на покупателя.

В афише театра новогодний балет также стоит на даты со 2 по 6 января 2022 года. Продажи билетов в кассах начнут 4 декабря. Значит вновь будут выдавать в полночь браслеты на очередь в очередь.

Судя по документу, опубликованному на сайте театра, браслетов будет не 500, а 250. Остальные поклонники высокого искусства могут соизволить прийти к полуночи на следующий день. На официальном сайте билеты будут продавать с 6 декабря с 11:00. В онлайн «выкинут» места, которые остались после марафона в кассах.

В пресс-службе Большого театра запрос «Комсомольской правды» с просьбой рассказать, как устроена продажа билетов, получили. Однако не смогли назвать время, когда ответ будет готов.

Предложения от перекупщиков уже в сети

ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ

2014. Большой начал продавать билеты на стоячие места для студентов по цене от 100 руб. Студенты перепродавали их по 500 рублей дельцам, а те накидывали еще 200-300% и сбывали в интернете.

2015. Впервые опробовали систему с браслетами. Но барыги стали продавать места в очереди за право купить билет.

2017. Вводят продажу по паспортам или свидетельству о рождении ребенка. Билеты именные, в зал пускают по документам. В этот год билеты продавались в кассах не два-три дня, а полтора месяца.

2018. Директор Большого Владимир Урин, выступая на круглом столе депутатов Госдумы, посетовал, что из-за «билетной интернет-мафии» театр теряет на «Щелкунчике» 1 млн евро. Источником проблемы руководитель назвал невозможность устанавливать коммерческую цену из-за социальной функции театра.

2019. Билеты начали продавать в конце сентября. Раскупили моментально. В декабре возле касс театра снова крутятся перекупщики. Предлагали переоформить билет по цене 40 — 120 тысяч рублей. Вдохновившись проблемой, депутаты ввели административную статью за спекуляцию. Если перепродажник отдает билет на 10% дороже базовой цены, то ему грозит штраф в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Однако до сих пор не известно ни об одном нарушителе, задержанном полицейскими, а тем более понесшем наказание.

2020. Из-за пандемии в театре была ограничена заполняемость — не более 25% зала. Однако билетов продали гораздо больше, чем позволяли антиковидные меры. В итоге всем, кто покупал места в кассах, билеты оставили в силе. А части купивших онлайн вернули деньги.

Где еще?

Без ночных бдений и браслетов

Вряд ли «Щелкунчик» где бы то ни было сравнится с постановкой в Большом. Но если хотите послушать хрустальную музыку Чайковского и насладиться хореографией, а место для вас не важно, вот куда можно легко купить билеты. Все мероприятия 6+.

8 декабря, «Крокус-Сити холл». Артисты балета театра La Classique и симфонический оркестр под управлением Ярослава Ткаленко. 1500 — 15 000 руб.

11 декабря, Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 1500 — 3700 руб.

14 — 16 декабря, Московский губернский театр. Постановка театра «Русский балет». 400 — 3000 руб.

24, 30 и 31 декабря, РАМТ. Выступают артисты «Русского классического театра балета». 1500 — 5000 руб.

25 и 26 декабря, концертный зал МИСиС. Исполняют артисты театра «Классический балет XXI век». 500 — 2500 руб.

26 декабря, Дом музыки. Выступает театр «Корона русского балета». 900 — 2300 руб.

СПРАВКА «КП»

Мариус Петипа впервые поставил «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского в Мариинском театре Санкт-Петербурга в 1892 году. В Большом балет впервые показан в 1919-м. Изменили либретто, добавили к спектаклю третий акт. Через 20 лет Василий Вайнонен перенес в Большой свою версию «Щелкунчика» из Ленинградского театра оперы и балета. В репертуаре он продержался до 1960-х. В 1966-м его сменила постановка Юрия Григоровича — снова в двух актах. Она идет до сих пор. Григорович числится хореографом Большого, сейчас ему 94 года.