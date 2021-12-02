Торгово-промышленная палата РФ: Развитие в России экономики замкнутого цикла тормозится из-за транснациональных компаний

Фото пресс-служба РЭО

Развитие в России экономики замкнутого цикла тормозится из-за действий транснациональных компаний, убежден депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой. Парламентарий, возглавляющий профильный комитет Торгово-промышленной палаты РФ, подверг резкой критике крупные международные корпорации вроде Pepsi и Procter&Gamble за затягивание сроков принятия в нашей стране Концепции расширенной ответственности производителей.

В Торгово-промышленной палате РФ 1 декабря состоялось заседание по развитию экономики замкнутого цикла, в котором приняли участие представители министерств и компаний-утилизаторов. Участники совещания рассмотрели возможность переноса обязанности по утилизации отходов упаковки на производителей и импортеров, а также обсудили необходимость введения 100-процентного норматива утилизации как главного условия построения экономики замкнутого цикла.

Глава комитета Андрей Луговой категорично высказался против переноса и возложил ответственность за затягивание сроков на крупные международные корпорации. В качестве примера Луговой привел несколько громких заявлений компаний, которые в итоге оказались фикцией. Так, в 2010 году мировой производитель продуктов питания Pepsi объявил, что к 2018 году начнет перерабатывать до 50% упаковки напитков. Однако в отчете компании за 2019 год значилось, что корпорация перерабатывает всего 4% от общего объема пластиковой упаковки.

Еще один яркий пример - компания P&G. Международный конгломерат по производству бытовой химии еще в 2010 году пообещал, что к 2020 году заменит 25% используемых компонентов на нефтяной основе экологически чистыми возобновляемыми материалами. Однако в итоге этого не сделал. К 2019 году компании удалось снизить использование таких материалов всего на 1%. В дальнейшем Procter&Gamble сменил формулировку на менее жесткую и поставил себе цель «создать к 2020 году технологии для замены высококачественного нефтяного сырья возобновляемыми материалами, если это позволяют стоимость и масштабы». При этом ни одна их этих компаний не построила заводов по утилизации отходов.

- Все, что заявляют крупные транснациональные компании, - ложь и вранье, - считает Андрей Луговой. - Информация от них не соответствует действительности. Мы провели предварительный анализ, наверно, закажем у большой четверки анализ, есть ли хоть один завод по утилизации, построенный крупной транснациональной корпорацией. Заранее знаем ответ - навряд ли. Ни в одной стране мира никогда ничего не строили. Стоит задуматься, зачем представители транснациональных компаний тратят огромные бюджеты на GR- и PR-поддержку. Оказывается давление на правительство через различные лоббистские группы, пускаются намеренные слухи о росте стоимости повседневных товаров для граждан, в случае принятия решения о введении 100-процентного норматива утилизации. Но нигде ни одного экономически обоснованного анализа о росте цен нет.

Луговой уверен, что транснациональные корпорации намеренно затягивают «мусорные» реформы.

- Это манипулирование общественным мнением, преднамеренное затягивание реформы, создание условий для загрязнения страны, дестабилизация ситуации в стране, для того чтобы создать напряжение в обществе. А это уже вопрос национальной безопасности, - подчеркнул парламентарий.

Андрей Луговой также подверг критике действия бизнес-ассоциаций, в частности РусПЭК (объединение «Промышленность за экологию»). В нее входят 17 крупных международных производителей товаров и упаковки. После вступления в силу расширенной ответственности производителей члены РусПЭК за несколько лет установили по всей России 16 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Но что дальше делать с этим отсортированным мусором, где и за чей счет его утилизировать, непонятно.

Один из участников совещания - заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин напомнил, что в прошлом году по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко появилась рабочая группа, а затем в декабре 2020 года была утверждена Концепция расширенной ответственной производителей. По его мнению, ответственность за утилизацию упаковки нужно возложить именно на производителей.

- Все-таки ответственность - на производителе упаковки, это прописано в Концепции. Когда мы слышим, что мы максимально уменьшим количество участников администрирования, я в это не верю. У нас есть распоряжение правительства, мы знаем все группы. Из 50 групп 40 - товары, которые обернуты в упаковку, в три-четыре минимум, - сообщил замглавы Минприроды.

Одним из главных аргументов противников экологических реформ является возможный рост цен. После того, как ответственность за утилизацию упаковки будет возложена на производителей и импортеров, они включат эти расходы в стоимость товаров. Дмитрий Тетенькин допускает, что цены действительно могут вырасти, однако этот рост, скорее всего, будет не столь внушительным, чтобы закрывать глаза на вопросы экологии.

Директор по устойчивому развитию «Российского экологического оператора» Игорь Забралов тоже считает, что в итоге повышение цен на товары составит всего несколько копеек. Это незначительная цена за право россиян жить в чистой стране.

- Цель одна - поддержать реформу. Мы в «Российском экологическом операторе» поддерживаем внедрение 100%-норматива на упаковку. Это элемент, который повысит уровень утилизации, позволит загрузить существующие мощности по утилизации, - отметил Игорь Забралов. - Так или иначе, цены на товары уже повысились за два года, и повышение будет происходить вне зависимости от расширенной ответственности производителей. Но, начиная с 2019 года, мы не один раз проводили расчеты увеличения цен на товары и выяснили, что такое увеличение составляет от 1 до 3%. В цене конечного товара такое повышение составит несколько копеек.