Как это было: Украинские командиры в 2014-м действительно предупреждали Россию, что Крым хочет забрать НАТО

Украинские офицеры считали, что "лучше русский полуостров достанется русским, чем чужакам-американцам". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко гендиректору информагентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву:

"Они (украинские военные) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия.

Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили: вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено

Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО… Именно по этой причине в Крыму не прозвучало ни одного выстрела…".

Во время работы над книгой о возвращении Крыма в Россию я много общался с украинскими военными. И с теми которые остались жить и служить на полуострове, и с теми, которые после референдума в марте 2014 года ушли служить в вооруженные силы Украины. Было это и во многих гарнизонах Крыма, и в Киеве. Среди них были генералы и адмиралы, полковники и майоры, прапорщики и солдаты. Некоторые высшие и старшие офицеры (перешедшие на сторону России) служили на ключевых должностях в военно-морских, сухопутных и авиационных частях Украины. Они и стали моими информаторами.

Я также имел возможность получать конфиденциальную информацию и от российских военачальников самого высокого ранга, организаторами "охранной операции", целью которой было обеспечение бескровного возвращения Крыма. И они ее с блеском выполнили.

К чему я все это рассказываю? К тому, что Лукашенко, возможно, говорит даже меньше чем знает.

Да, еще в 2013 году некоторые высокие украинские командиры стали искать контакты с российской военной контрразведкой, со своими бывшими сослуживцами и однокашниками по советским училищам и академиям чтобы проинформировать их о "разгуле" американских и британских спецслужб на полуострове. Многие из этих людей родились в Крыму или служили на Черноморском флоте еще во времена СССР и признавались, что им "страшно смотреть, как пиндосы осваивают полуостров". А в штабе военно-морских сил Украины уже лежали планы Пентагона о строительстве в Крыму казарм, военных баз и береговых сооружений, пунктов оперативного управления кораблями и центров военно-технической разведки.

Один из таких центров уже создавался в Севастополе. В начале 2014 года там вовсю шел монтаж аппаратуры. Все эти информаторы хотя и служили Украине, но никогда не считали Крым украинским. Они хорошо понимали, что совершают преступление перед Киевом, передавая секретную информацию россиянам, но не считали себя предателями. Один из них как-то сказал мне: "Если бы я был убежден, что Крым принадлежит Украине, а не России, то я бы зубами держался за эту землю, дрался с россиянами за нее до последнего патрона, меня бы тут и зарыли".

То было феноменальное "генное" явление: такие украинские офицеры считали, что "лучше русский полуостров достанется русским, чем чужакам-американцам". Сотни таких людей нешумно и аккуратно "пропагандировали" такие же взгляды в украинских штабах, на кораблях и в казармах. В итоге в 2014-м целые части под руководством таких командиров переходили на сторону России. И это в немалой степени предопределило то, что Крым вернулся без единого выстрела.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Сколько украинских военных перешли на сторону России?

По официальным данным Службы безопасности Украины (СБУ) и руководства вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2014 году из 17.500 украинских военных, проходивших службу в Крыму, на Украину вернулись лишь 3.400 человек.

Офицеры, оставшиеся в Крыму в 2014 году

Вице адмирал Елисеев С.С. (первый зам командующего ВМС Украины, ныне - зам командующего Балтийским флотом).

Контр-адмирал Березовский Д.В., командующий ВМС Украины (сейчас он — замкомандующего Тихоокеанским флотом);

Полковник Стешенко С.Н., начальник центра оперативного (боевого) обеспечения ВМС Украины;

Полковник Стороженко С.И., командир 36 отдельной бригады береговой обороны Войск береговой и территориальной обороны ВМС Украины;

Полковник Козаченко Д.Г., командир 406 Симферопольской отдельной береговой артиллерийской группы Войск береговой и территориальной обороны ВМС Украины;

Капитан 1 ранга Кацай Д.А., командир 37 отдельного полка связи;

Подполковник Саенко А.А., командир 501 отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины (Керчь);

Капитан 2 ранга Васин Е.Е., начальник центра радиоэлектронной разведки ВМС Украины;

Капитан 1 ранга Касторов И. И., начальник центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС Украины;

Подполковник Лысенко А.В., начальник центра обеспечения горючим ВМС Украины;

Капитан 2 ранга Карпов Е.В., начальник 174 базы вооружения ВМС Украины (1 разряда);

Капитан 2 ранга Еликеев А.В., начальник центра криптографической и технической защиты информации;

Капитан 2 ранга Римарь Р.А., командир Севастопольской военно-морской базы;

Капитан 2 ранга Звягинцев В.П., командир 5 бригады надводных кораблей ВМС Украины;

Капитан 2 ранга Кривко М.Ф., командир 18 дивизиона судов обеспечения ВМС Украины;

Капитан-лейтенант Голубев В.А., командир 8 дивизиона судов обеспечения;

Капитан 2 ранга Афанасенко Е.М., командир 28 дивизиона поисково-спасательных судов;

Капитан 3 ранга Палий Б.Л., командир морского тральщика «Чернигов»;

Капитан 3 ранга Журкин А.В., командир ракетного корвета «Приднепровье»;

Капитан 1 ранга Шагеев Р.М., командир подводной лодки «Запорожье»;

Капитан 2 ранга Клочан Д.В., командир второго экипажа подводной лодки «Запорожье»;

Капитан 3 ранга Бареев А.М., командир корабля управления «Донбасс»;

Капитан 3 ранга Заугольников С.В., командир учебного корвета «Винница»;

Капитан 3 ранга Сухарь Д.А., командир ракетного катера «Прилуки»;

Капитан 3 ранга Макеев С.В., командир противолодочного корвета «Луцк»;

Капитан 3 ранга Емельяненков Н.А., командир противолодочного корвета «Тернополь»;

Капитан 3 ранга Хромченков В.А., командир среднего десантного корабля «Кировоград»;

Старший лейтенант Зиновьев С.Е., командир артиллерийского катера «Херсон»;

Капитан 3 ранга Белый А.Г., командир противодиверсионного катера «Феодосия»;

Майор Тарасенко Н.А., командир судна контроля физических полей «Северодонецк»;

Капитан 2 ранга Кочерга А.Н., командир ракетно-технической базы ВМС Украины;

Капитан 1 ранга Миколайчук А.П., начальник контактного пункта со странами НАТО командования ВМС Украины;

Капитан 2 ранга Жук В.С., начальник 186 учебно-тренировочного центра морских операций;

Подполковник Симонов К.В., командир 85 отдельного берегового ракетного дивизиона;

Капитан 3 ранга Швец О.В., командир 801 отдельного отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами;

Капитан 1 ранга Лекарев Д.В., начальник объединенного информационно-телекоммуникационного узла ВМС Украины;

Капитан 1 ранга Шевченко Т.И., начальник Военно-морского колледжа старшинского состава ВМС Украины;

Капитан 1 ранга Гончар М., начальник 191 Учебного центра ВМС Украины;

Полковник медицинской службы Гриненко А.В., начальник 10 поликлиники ВМКЦ Крымского региона;

Капитан 2 ранга Щербань Д.Б., начальник 104 отдельного передающего радиоцентра;

Капитан 2 ранга Невмержицкий Ю.В., начальник 21 района наблюдения;

Подполковник Садовник В.В., командир 222 отдельного автомобильного батальона;

Подполковник Колесников В.В., начальник 277 объединенного состава (МИС, 4 разряда);

Капитан 2 ранга Захватихата М.К., начальник 29 морского разведывательного пункта ВМС;

Капитан 2 ранга Коваль О.В., начальник 30 командно-разведывательного центра ВМС Украины;

Подполковник Кулаков А.И., начальник 38 управления эксплуатации специальных объектов;

Подполковник Свекла И.А., начальник 51 объединенного склада вооружения и имущества (1 разряда);

Майор Яковенко А.Г., начальник 531 базы хранения и ремонта средств связи (2 разряда);

Подполковник Миронов А.В., начальник 537 узла фельдъегерско-почтовой связи;

Подполковник Репик В.М., начальник 56 комендатуры охраны и обслуживания ВМС;

Подполковник Прилуцкий С.В., начальник 71 узла фельдъегерско-почтовой связи;

Подполковник Чучин Е.В., начальник 79 информационно-телекоммуникационного узла.

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