«Не понимаю женщин, которые тянут алименты»: Седокова рассказала, что никогда ничего не просила у бывших мужей

Сейчас Анна счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова – многодетная мама: она воспитывает 16-летнюю Алину, 10-летнюю Монику и 4-летнего Гектора. Певица родила троих детей от разных мужчин, с которыми она рассталась не на дружеской ноте. В Инстаграме артистка высказала свое отношение к алиментам. Экс-«ВИА Гра» призналась, что никогда не просила у своих бывших денег.

Одна из подписчиц Седоковой пожаловалась звезде на то, что ее экс-супруг уже семь лет не поздравляет их дочь с днем рождения. К удивлению многих, Анна не стала сочувствовать женщине, а посоветовала не рассчитывать на материальную помощь от мужчин.

- Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. – написала Седокова в сторис. - Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью.

Артистка говорит, что всегда рассчитывала только на свои силы и сама обеспечивала детей.

- Мои дети родились, потому что я так хотела. Это мое решение и мое безграничное счастье, – призналась Седокова. – У вас есть главное сокровище – любовь ребенка. Живите своей жизнью. Она же прекрасна. Сложно, но в этой жизни главная ваша опора – это вы.

У певицы трое детей: 16-летняя Алина, 4-летний Гектор и 10-летняя Моника. Фото: Инстаграм.

Возможно, Анна говорит, что никогда не судилась с бывшими мужьями за алименты, поскольку ей особо не с кого их брать. Старшую дочь Алину артистка родила от капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. Средняя дочь звезды Моника живет в США с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. После расставания с Седоковой Максим получил основную опеку над ребенком и полностью обеспечивает девочку. Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Максим хотел лишить певицу родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. В итоге Седокова получила право видеться с дочкой несколько раз в год на территории США или любой другой страны за пределами России.

Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Неизвестно, помогает ли Артем сыну материально. По некоторым данным, он не участвует в жизни ребенка. Неудивительно, что маленький Гектор так привязан к нынешнему мужу Анны баскетболисту Янису Тимме, заменившему ему отца. Певица рассказывала, что когда Яниса нет дома, Гектор очень скучает по нему.

На днях стало известно, как дальше сложится дальнейшая карьера спортсмена. Тимма подписал контракт с баскетбольным клубом УНИКС из Казани. На ближайшие месяцы он переедет в столицу Татарстана. Пока неизвестно, последует ли за ним Анна и ее дети.