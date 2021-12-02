Арнольд Шварценеггер сообщил, что убит горем

По словам Шварценеггера, именно Дрейпер в свое время вдохновил его на занятия бодибилдингом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда Голливуда, выдающийся бодибилдер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признался, что крайне опечален смертью своего наставника и друга Дэйва Дрейпера.

По словам актера, именно Дрейпер вдохновил его на занятия бодибилдингом, и, еще живя в Австрии, Шварценеггер даже повесил над кроватью обложку журнала Muscle Builder с фотографией спортсмена. При этом разница Дрейпер был всего лишь на 5 лет старше Шварценеггера.

После переезда в США, Шварценеггер познакомился с Дрейпером лично, тренировался вместе с ним и ездил на соревнования.

Дейв Дрейпер был легендой бодибилдинга. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

– Он был фантастическим партнером по тренировкам, который всегда подталкивал всех вокруг себя в тренажерном зале, чтобы стать лучше. Он был прекрасным писателем и отличным семьянином, – написал Шварценеггер на своей странице в Facebook.

Дэйв Дрейпер родился в 1942 году в штате Нью-Джерси, заниматься силовыми тренировками он начал уже в 10 лет, а в 21 год получил титул «Мистер Нью-Джерси» и начал сниматься в кино. Впрочем, большой популярности роли Дэйва ему не принесли.

В 1970-х годах стало известно, что у спортсмена возникли серьезные проблемы с алкоголем, однако к началу 1980-х он сумел их преодолеть, а с 1983 года даже возобновил карьеру бодибилдера и продолжал силовые тренировки до 70-летнего возраста.

Дэйв Дрейпер скончался 30 ноября на 80-м году жизни.