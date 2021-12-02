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Умные вещи2 декабря 2021 7:23

Поиск по видео "ВКонтакте" стал доступен для незарегистрированных пользователей

Также до конца года на новой видеовитрине ВКонтакте появится свыше 50 тысяч единиц профессионального контента
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VK Видео открыла зрителям всего интернета неограниченный доступ к видеовитрине ВКонтакте и обновила собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Чтобы среди широкой библиотеки контента найти и просмотреть видео в социальной сети, больше не обязательны регистрация и авторизация.

VK Видео сделала новую видеовитрину доступной для незарегистрированных пользователей. Для них откроется база контента с миллионами фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей, киберспортивных трансляций и многого другого. Для удобства навигации все видео распределены по тематическим разделам — их можно будет смотреть бесплатно и в максимально высоком качестве.

Найти нужные видео поможет обновлённый собственный поисковый сервис — в его основе технологии машинного обучения. Ранжирование результатов поисковой выдачи опирается на зрительскую активность и ML-технологии, обеспечивающие понимание контента, включая качество видео и его тематику, и ряд других факторов. Благодаря этому сокращается путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Социальная сеть также откроет всем пользователям без авторизации доступ к технологиям видеоплатформы VK Видео, обеспечив лучший пользовательский опыт во время просмотра: быстрый первый кадр видео и автокачество с адаптацией под пользовательское устройство и сетевые условия, широкая линейка качества вплоть до 4К, стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора, перемотка назад во время прямых эфиров и многие другие технологии.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте и VK Видео:

«Мы видим, что вовлечённость пользователей в видеосмотрение на платформе VK Видео продолжает расти, поэтому мы решили снять ограничение в виде обязательной регистрации и авторизации зрителей в социальной сети для поиска и просмотра. Для того чтобы предложить аудитории в интернете релевантный контент, в том числе в поисковой выдаче, мы обновили и продолжаем совершенствовать наши собственные поисковые технологии с применением машинного обучения. Теперь абсолютно все зрители получат доступ к широкой библиотеке контента VK Видео и смогут без каких-либо ограничений смотреть видео, которые им интересны».

До конца года на новой видеовитрине ВКонтакте появится свыше 50 тысяч единиц профессионального контента. Среди последних обновлений видеокаталога — короткометражные сериалы французской компании Studio+. Также на видеовитрине ВКонтакте появится эксклюзивный контент собственного производства VK Видео, включая 14 проектов разных жанров. А уже сейчас пользователи соцсети следят за оригинальным реалити-шоу «Улица», первые выпуски которого собрали больше 12 миллионов просмотров.

БИЗНЕС-ПРЕСС