"Радуемся выздоровлениям, плачем и молимся". Как волонтеры дарят любовь пациентам "красной зоны"

В «красной зоне» ты видишь то, что является главным, а все остальное уходит на второй план

Добровольцы православной службы помощи «Милосердие» продолжают ухаживать за людьми, которые попали в стационары Москвы с коронавирусом. За последние полгода к движению присоединились сотни волонтеров.

Но что же толкает их на решение идти в опасную «красную зону»?

- Никогда не забуду свое первое дежурство. Смогу ли, выдержу ли? Зря я опасалась защитных костюмов. Да, в них непросто, но эти костюмы стирают культурные, статусные отличия людей и обращают внимание на глаза человека. В «красной зоне» ты видишь то, что является главным, а наносное уходит на второй план, - рассказывает Татьяна Солоха.

По образованию она юрист. Татьяна одной из первых откликнулась на просьбу руководителя Синодального отдела по благотворительности владыки Пантелеимона, который в июле 2021 года объявил набор на курсы добровольцев в «красные зоны», и прошла обучение.

Занятия по уходу за лежачими больными заняли два дня - по три часа каждая встреча. Навыки волонтеры отрабатывали друг на друге. Также все добровольцы поговорили с владыкой Пантелеимоном. Во время беседы он рассказывал, как стоит относиться к страданию и как сохранить правильное духовное устроение, чтобы не возгордиться и в то же время не сломаться.

Первое дежурство всегда проходит в сопровождении наставника. Задачи у добровольцев достаточно простые, но очень важные - подать воды, накормить, поменять подгузник, помыть пациента и расчесать ему волосы, вынести судно, поставить градусник, постричь ногти. Причем свои дежурства волонтеры предпочитают называть служением. Ведь именно в больницах оказывается помощь нуждающемся - и не только пациентам, но и медикам, которые берут на себя огромную ответственность за жизни людей.

- Мы разговариваем, держим за руку, утешаем, молимся с теми, кто испытывает в этом потребность. Как помощники больничных священников мы говорим с пациентами о возможности пригласить в госпиталь батюшку, чтобы поговорить с ним, укрепиться в испытании, помолиться, принять Таинства Исповеди и Причастия. Радуемся выздоровлениям, плачем и молимся с уходящими в вечность, - говорит Татьяна.

Помощь оказывается бескорыстно - взамен волонтеры получают лишь чувство сопричастности к общей борьбе с заразой, которая изменила жизнь миллионов людей. Кроме того, Татьяна всегда хотела стать врачом, и вот ее желание было практически исполнено.

Записаться на курсы добровольцев православной службы можно, заполнив анкету на сайте Милосердие.ру или позвонив по телефону 8 991 609 17 81 (в будние дни с 10.00 до 19.00).

Занятия проходят в Москве на базе Учебного центра Больницы Святителя Алексия при поддержке Департамента здравоохранения и Департамента социальной защиты Москвы. К настоящему моменту курсы окончили 430 человек. Всего же было подано свыше тысячи заявок. Регулярно приходят в «красные зоны» 280 волонтеров.