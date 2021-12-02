Глава Роспотребнадзора Анна Попова о ситуации с коронавирусом в России: прямая онлайн-трансляция

Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетит студию радио "Комсомольская правда" в Москве, чтобы рассказать о ситуации с распространением коронавируса в России. Прямую трансляцию интервью смотрите на сайте kp.ru в четверг, 2 декабря 2021 года. Начало интервью запланировано на 14:00 по московскому времени.

Особый интерес корреспондента "Комсомольской правды" Александра Гамова вызвал, конечно же, омикрон-штамм коронавируса, который по прогнозам экспертов, может появиться в Российской Федерации уже в ближайшие дни.

Журналист обязательно спросит у Анны Поповой, как в нашей готовятся встречать новый штамм инфекции, посетивший уже многие страны Европы, и что может измениться, когда его все-таки обнаружат на территории РФ.