На Рублёвке алабай напал на вдову режиссёра Александра Александрова, когда она гуляла с собакой

Недавно на вдову Александрова напал соседский алабай.

59-летняя Алла Александрова — художница и вдова кинорежиссёра и сценариста Александра Александрова. На заре своей карьеры он писал юмористические тексты для Всесоюзного радио, и много времени уделял работе со сценариями. Кинорежиссёр не ограничивал себя несколькими жанрами и брался за всё: от сказок до криминальных мелодрам. Благодаря ему зрители увидели такие картины как "И на камнях растут деревья", "Прости нас, первая любовь", "Приют комедиантов" - в последнем режиссёр даже сыграл одного из героев. А за киноповесть "Сто дней после детства" Александров был удостоен Государственной премии СССР. Знаменитый режиссер ушёл из жизни в 2009 году в возрасте 61 года.

Недавно на вдову Александрова напал соседский алабай. Это произошло в коттеджном посёлке на Рублёвке, где проживает Алла Александрова. Женщина вышла на прогулку со своей собачкой и на них набросился огромный алабай.

«Наш пёс Макс — бордер-колли, он намного меньше этого огромного пса. Алабай выскочил из-за угла и сразу набросился на нас. Он вцепился зубами в Макса и держал мёртвой хваткой. Стоял страшный визг! Я пыталась оттолкнуть пса, стала лупить алабая по голове, но он вообще никак не реагировал. Тогда я сообразила, что нужно бить по глазам. Только после нескольких ударов он ослабил хватку и выпустил Макса из пасти. Я схватила свою израненную собаку на руки и побежала с ним домой. Была в ужасном шоке, все что произошло как в тумане. Только через какое-то время я почувствовала, как у меня болят руки», — вспоминает Алла.

Дома женщина осмотрела раны своего питомца и вызвала на помощь ветеринаров. Ранения были глубокие и серьезные, потребовалась медицинская помощь. После случившегося Макс долгое время не вставал.

«Я думала, что он не выживет. Макс отказывался от еды и воды, не вставал. Было больно на него смотреть. Сейчас уже стало гораздо лучше, пес пошел на поправку, но до сих пор сильно хромает. Я смогла выяснить чей это алабай на нас напал. Но его хозяева не признают, что их пёс мог такое сделать. Более того, они мне нагло заявили, что если бы это был их алабай, то наша собака бы живой не осталась. С таким отношением - страшно представить, куда это всё может зайти дальше и кто станет следующей жертвой агрессивного пса», — с возмущением рассказала женщина в разговоре с KP.RU.

Дома женщина осмотрела раны своего питомца и вызвала на помощь ветеринаров. Ранения были глубокие и серьезные, потребовалась медицинская помощь.

Алла написала заявление в полицию.

«В полицию поступило сообщение от 59-летней жительница СНТ «Конник». Потерпевшая заявила о том, что на неё и её собаку напал соседский алабай. По данному обращению проводится проверка», — сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Оказалось, что питомец Аллы - не первая жертва агрессивного алабая. Не так давно пес прямо на глазах своего хозяина задушил соседского пекинеса, а ещё одной собаке сильно разорвал живот и ей пришлось делать срочную полостную операцию. Пострадавшую собачку чудом удалось спасти. Жители посёлка всерьёз обеспокоены угрозой, которая ходит рядом с их домами. Соседи уверены, что пострадавшие собаки — это только начало и скоро пёс может начать кидаться и на людей. В поселке проживает много малолетних детей.

«Мы собираемся подавать обращение в Министерство сельского хозяйства и экологии. Хозяев этой собаки должны привлечь к административной ответственности, обязать их содержать опасное животное в соответствующих условиях. Сейчас же у этого алабая хлипкий вольер, через который он легко сбегает и свободно гуляет по поселку, подвергая угрозе всех жителей», - считает Алла.

Но пока полиция проводит проверку - алабай продолжает свободно гулять по посёлку.