Один день из жизни антипрививочника

Главный поэт «Комсомольской правды» продолжает ощущать и воплощать в строки поэтические флюиды, исходящие от коронавирусной инфекции Фото: Shutterstock

Напялив майку наизнанку (поскольку дома ещё тьма), смотрю в окошко спозаранку, а там уже пришла зима. Снежинки сердце умиляют, кружась, как в танце, тут и там…

Но вдруг внезапно объявляют, что обнаружен новый штамм. Ему хоть Пенза, хоть Коломна, хоть даже целый Сахалин, он протекает бессимптомно и всё равно опасен, блин.

Сварив на кухне яйца всмятку и активировав всю прыть, я час потратил на зарядку, чтоб этот штамм не подцепить. Включил приборчик с ультразвуком. Облился ледяной водой. Натёрся уксусом и луком. Почистил бронхи резедой. Отпил из кружки чай на дубе. Лицо поморщил, а потом, включив Малахова в ютубе, как йог задвигал животом. Затем подпрыгнул сто два раза. И, начиная уставать, набрал воды из унитаза и окропил водой кровать. Как психопат, как лютый зожник, на булку вместо колбасы я приспособил подорожник, крапиву положил в трусы и, как в хоккее, взяв тайм-аут, назло всему махнул сто грамм.

Уже к обеду объявляют, что обнаружен новый штамм. Который в мире пусть и штучен (Каир, Сан-Паулу, Берлин), но докторами не изучен, а потому опасен, блин.

О, как я злюсь! О, как бушую!

Домой вернулся поскорей, расставил мебель по фен-шую, смахнул носочки с батарей и с послушанием монахов, с бесстрашной дерзостью в борьбе я, как советовал Малахов, напи сал на ногу себе, потеребил ушные мочки, набил в подушку имбиря, туда же - свёклу и грибочки, и пузырёк нашатыря. Окно обклеил тёмной плёнкой и, вспоминая чью-то мать, всю рожу вымазал зелёнкой (для маскировки, так сказать).

Сижу в засаде словно скаут, прикрыв себя по всем фронтам.

В программе «Время» объявляют, что обнаружен новый штамм. Что не берёт его ни водка, ни наш родной ампициллин. Он даже хуже, чем чесотка, и в тыщу раз опасней, блин.

Тут я, неистово заохав, прополз три метра как удав и, чтобы избежать подвохов, забился в шкаф как в батискаф.

И в этот миг одна девица прислала смс-ку мне:

«А может всё-таки привиться?»

А что, я думаю. Вполне.