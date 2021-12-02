ВКонтакте поможет заказывать продукты с доставкой за 15 минут: в социальной сети появился Самокат

Экосистема VK продолжает развиваться: в социальной сети ВКонтакте появилось мини-приложение Самоката — онлайн-ретейлера товаров с быстрой доставкой. Оно помогает экономить время и не отвлекаться от любимых дел: пользователи соцсети могут совершать покупки и продолжать общаться, играть или слушать музыку. Сервис работает почти в 30 городах России.

Теперь пользователи ВКонтакте могут ещё быстрее заказывать продукты, косметику и товары для дома: курьер привезёт покупки через 15 минут. А при заказе из «Супермаркета» с расширенным ассортиментом доставка составит от полутора часов. В обоих случаях заказ принесут в любое удобное время в течение дня сразу после того, как подтвердить доставку, — в Самокате она всегда бесплатна. Кроме того, для подписчиков VK Combo действует специальное предложение: они могут совершать покупки в Самокате со скидкой от 3 до 15%.

Мини-приложение поможет найти ингредиенты для праздничного ужина, пополнить запасы специй или порадовать близких сладостями на завтрак. Чтобы сделать заказ, не нужно покидать социальную сеть или отдельно регистрироваться в сервисе. Достаточно открыть мини-приложение, указать адрес доставки и собрать заказ. Самокат доступен на второй вкладке приложения ВКонтакте.

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте:

«Мини-приложения ВКонтакте помогают решать почти любые повседневные задачи: можно вызвать такси, найти жильё или работу, узнать итоги футбольного матча, записаться на маникюр или проследить за самочувствием. Теперь в социальной сети доступен сервис Самоката — онлайн-ретейлера, который уже полюбили миллионы человек в разных точках страны. С ним наши пользователи могут экономить не только время, но и деньги — в этом поможет подписка VK Combo».

Новый сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Уфе, Кемерове, Новокузнецке, Ростове-на-Дону, Томске, Тюмени, Волгограде, Тольятти, Воронеже, Барнауле, Челябинске, Ярославле, Набережных Челнах, Калуге, Рязани, Чебоксарах, Пензе, Липецке, Курске и Магнитогорске. В будущем список городов пополнится.

Ранее ВКонтакте обновила сервис VK Чекбэк. Мини-приложение объединило выгодные условия для покупок офлайн и онлайн: карты лояльности, кешбэк с покупок, купоны с акциями и подарками. Сервис помогает копить баллы и получать скидки, возвращать до 50% суммы за покупки, а также пользоваться другими специальными предложениями от брендов.

Самокат — федеральный онлайн-ретейлер с доставкой за 15 минут, оперирует крупнейшей сетью дарксторов в Европе. Самокат доставляет необходимые товары за 15 минут. Такая оперативность возможна благодаря складам формата даркстор, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса. Уже сегодня в 29 городах России работает более 850 дарксторов и ежедневно доставляется свыше 300 тысяч заказов.