«Сказка для старых»: Евгений Ткачук, Кирилл Полухин, Олег Гаркуша, Пахом и Андрей Бледный спустились в подземелье мертвых

Фото: Кадр из фильма

Было у отца три сына — и все трое связаны с криминалом.

Собрал как-то их отец на крыше да говорит: кто найдет мертвеца с кладом, тот и молодец.

Так могла бы начинаться сказка для взрослых, точнее — уже для старых. Тех, кто любит фильмы Алексея Балабанова и Юрия Быкова.

Так и начинается насупленная психоделическая драма «Сказка для взрослых», что вобрала в себя почти весь внемейнстримный маргиналитет: Юру Борисова, Варвару Шмыкову, Ирину Горбачеву, Сашу Петрова и других героев красных дорожек, глянцевых журналов и оппозиционных акций, к счастью, нет.

Фото: Кадр из фильма

Зато в картине есть другая оппозиция. Масса талантливых хулиганов, безумцев и недооцененных артистов — легендарные нацболы* (в том числе и бородатый Анатолий Тишин, с которого Захар Прилепин писал своего «Саньку»), шоумен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, участник «Битвы экстрасенсов» и звезда «Зеленого слоника» Сергей «Пахом» Пахомов, а еще заметные величины современного кино — повелитель скул Евгений Ткачук («Обитель», «Тихий Дон»), зловещий Кирилл Полухин («Чужая», «Иван», «Шугалей»), убедительный Олег Васильков («Брат-2», «Битва за Севастополь», «Преступление») и лидер группы 25/17 Андрей Бледный в образе проводника между миром живых и мертвых. К слову, музыку к фильму писал коллега Андрея по 25/17 — Антон Завьялов.

Андрей Бледный. Фото: Кадр из фильма

Режиссерами картины выступили Роман Михайлов и Федор Лавров.

Михайлов — чем-то напоминающий раннего Петра Мамонова математик и эзотерик, доктор наук, профессор РАН, теоретик театра, а теперь и востребованный драматург, пьесы которого ставят в БДТ («Несолнечный город», «Ничего этого не будет»), на сцене Театра Наций («Сказка про последнего ангела»), «Мастерской Петра Фоменко» («По ту сторону ветра»), РАМТ («Сны моего отца») и в «Гараже» («Красивая ночь всех людей»).

Фото: Кадр из фильма

Лавров — наследник ленинградской актерской династии, преподаватель Школы-студии МХАТ им. Чехова (на курсе Кирилла Серебренникова) и звезда проектов «Анна Николаевна», «Господа-товарищи», «Годунов», «Горе от ума», «Секреты семейной жизни» и др.

Сергей «Пахом» Пахомов. Фото: Кадр из фильма

По сюжету квазибалабановской метафизической рейв-сказки Стрелок (Кирилл Полухин) и компания охотятся за Мулей (Евгений Ткачук), якобы погибшим и унесшим в мир иной весь воровской общак. Через некоторое время после того, как Мулю похоронили в дощатом гробу, его вдруг якобы видели в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Петербурге. Именно в эти три города и отправляются три главных героя, чтобы найти покойника. Никогда не путешествуйте с мертвецом, завещал Анри Мишо и напоминал Джим Джармуш. И был прав. Ведь для одних покойник — застывший труп, а для других — покойное дыхание, избавленное от суеты: оно не оживает и не блуждает в поисках выхода, ведь оно никуда и не входило.

Фото: СОЦСЕТИ

* членов запрещенной в России организации

Олег Васильков. Фото: Кадр из фильма

Олег Гаркуша. Фото: Кадр из фильма