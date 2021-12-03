Почему мы помогаем Афганистану, который находится под властью талибов*

Это был уже второй гуманитарный десант Минобороны в Кабул. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Это был уже второй гуманитарный десант Минобороны в Кабул. Три грузовых «Ил-76» с мешками муки, сахара и чая, вылетели 30 ноября из аэропорта «Чкаловский». Дозаправившись на российской авиабазе Кант в Киргизии, они направились на юг, через седые афганские хребты.

Когда находишься в кабине пилота, эти горы под ногами – потрясающее зрелище. Командир воздушного судна майор Иван Савчук передал управление автопилоту и повернулся ко мне.

- Маршрут, конечно, не из простых, - говорит он. – Аэродром прибытия находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. По курсу высоты еще выше, нужно четко выдерживать высоту, учитывая низкое атмосферное давление. Наш экипаж летит в Кабул впервые, но мы прошли весь маршрут на тренажере, рассчитали все высоты.

Три грузовых «Ил-76» с мешками муки, сахара и чая, вылетели 30 ноября из аэропорта «Чкаловский». Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В грузовом отсеке «Ила» – 12 тонн гуманитарной помощи. На мешках спят журналисты и дипломаты, возвращающиеся в посольство из Москвы. Всего же внутри трех бортов более 36 тонн груза. После разгрузки нам предстоит забрать людей - на этот раз афганских студентов, учащихся в российских вузах. А также российских граждан афганского происхождения.

СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ К ХУДШЕМУ

Еще недавно российская помощь Афганистану под властью Талибана* казалась как минимум странной. В конце августа такие же Ил-76 Минобороны приземлились в Кабуле, забрали граждан России и дружественных государств и улетели обратно. Больше двух месяцев никаких движений. Но вот по поручению Президента Владимира Путина Сергей Шойгу высылает в Кабул один десант, потом второй...

Дозаправившись на российской авиабазе Кант в Киргизии, они направились на юг, через седые афганские хребты. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Когда наш борт откидывает аппарель, его окружают грузчики, электропогрузчики и нарядные чиновники. Они гомонят, как нью-йоркская биржа, сверяют этикетки на мешках и подписывают какие-то бланки. Скоро все 36 тонн груза перекочевывают на асфальт.

- Мы благодарны России и ее посольству за вторую партию гуманитарной помощи, - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Афганистана Гулямом Гаус Насери и ждет. – Продукты нам необходимы, сегодня мы получили 36 тонн сахара, муки и чая. Но даже этого недостаточно, у нас невероятно много нуждающихся. Чтобы их обеспечить, нужно значительно, значительно больше. Ситуация усугубляется, близится зима, во многих провинциях уже лежит снег. И во всем виноваты США, они заморозили средства Афганистана в своих банках и пытаются нас убить.

В грузовом отсеке «Ила» – 12 тонн гуманитарной помощи. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Социально-экономическая ситуация в Афганистане очень плохая, - подтверждает Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. – Безработица, нищета. Именно этим обусловлено решение президента России протянуть руку помощи афганскому народу. Еще одна опасность – терроризм. С конца сентября, когда талибы* взяли Кабул и вроде бы загнали террористов в подполье, ситуация стала меняться к худшему. У нового правительства нет денег, западные санкции парализовали банковскую систему. О какой борьбе с терроризмом можно говорить в такой обстановке!

ТОТ ЖЕ САМЫЙ «УНЦ-УНЦ-УНЦ»

Если не помогать Афганистану, можно дождаться такого социального взрыва, что и до наших границ докатится. Обнищание людей, особенно на Ближнем Востоке, всегда дает террористическим организациям богатое пополнение, талибы* могут показаться милыми и интеллигентными людьми. К тому же за последние три месяца новая афганская власть показала, что кроме нее и говорить больше не с кем.

Всего же внутри трех бортов более 36 тонн груза. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Через улицу от нашего посольства работал портной, - рассказал мне сотрудник российской дипмиссии, просивший не указывать его имя. - Однажды он закрыл свою лавку и дал понять, что отправляется в Панджшер воевать против талибов. А недели через три вернулся. «Что случилось, - спрашиваем». А он только рукой машет. Ерунда, говорит, там, а не оппозиция, нечего и надеяться.

- Талибы* смогли дать людям надежду на мир, - продолжает дипломат. – Вы что думаете, афганцев можно напугать хиджабами или запретом музыки? Здесь ведь все мусульмане, новый порядок они поворчат и примут. Хотя бы ради того, чтобы на улицах было спокойно. А вот экономика – это очень серьезно, здесь талибы* мощно «проседают». Мы недавно были в местной школе. Плата за обучение – около 150 рублей в месяц на наши деньги. Так у людей и таких денег нет, в прошлом году было 1500 учеников, сейчас – 250. Многим даже на лепешку не хватает, она стоит всего 10 рублей на наши деньги. Кстати, про музыку. Запретить-то они запретили, а сами слушают. Да-да, стоит талиб* с автоматом на посту, а рядом – колонка «поет». Один раз спросили, почему запрет нарушает. А он ухмыляется. «Это исламская музыка, - говорит, - такую можно». Ага, исламская. Тот же самый «унц-унц-унц».

После разгрузки нам предстоит забрать людей - на этот раз афганских студентов, учащихся в российских вузах. А также российских граждан афганского происхождения. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

РОССИЯ, СПАСИБО ТЕБЕ

Викарсей Мухаммад из Джелалабада передвигает чемодан ближе к рамке металлоискателя. Дома он преподает в институте, а в Москве учится в аспирантуре в Московском госуниверситете пищевых производств.

- Летом я приехал домой, - рассказывает он. – А в августе к власти пришли талибы*, путь в Россию оказался отрезан. Когда сейчас я узнал, что можно попасть на военный самолет, сразу позвонил в российское посольство. В середине ноября на борт я не попал, нужно было закончить дома дела. Но сейчас я здесь. И скоро буду в Москве. Россия, спасибо тебе за это!

Российского президента и военных афганцы благодарили на все голоса. Для тех, кому нужно вернуться к учебе или просто домой, помощь Минобороны оказалась единственным шансом. Выгрузив мешки, авиаторы расставили в грузовых отсеках откидные лавки и загрузили в три «Ила» 214 человек, из которых 150 – студенты.

Для тех, кому нужно вернуться к учебе или просто домой, помощь Минобороны оказалась единственным шансом. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Мы разговорились с нашими новыми пассажирами. Новая власть порождает в их умах противоречивые чувства. За порядок и чувство защищенности, конечно, спасибо. Но эта благодарность – большой аванс.

- Мне кажется, кроме талибов*, в Афганистане нет силы, способной вытащить нас из пропасти, -продолжает Вакарсей Мухаммад. – Но им надо поторопиться. У меня в Джилалабаде осталась семья. Как они переживут эту зиму? А если голод? Гуманитарная помощь – это замечательно, но разве Россия способна прокормить целую нашу страну! Нашей власти нужно не просто выпрашивать деньги с замороженных счетов, а начать выстраивать законодательство, оформить правила, по которым мы будем жить. А то сейчас каждый талиб норовит придумывать даже свои правила движения. А еще нужно искать кадры, возвращать на работу в правительство и ведомства профессионалов, пусть они и не столь рьяные мусульмане. Без них наладить жизнь не удастся.

Мариам Назарт - молодая хрупкая девушка. Она из тех, для кого жизнь под властью талибов* невозможна.

- Они запрещают мне учиться и работать, - говорит Мариам и словно в знак протеста сдвигает шарф на самую макушку. – И что мне остается? Знаете, почему я в платке? Потому что я здесь, на аэродроме, с вами. А там (Мариам кивнула в сторону города) я из дома без хиджаба и выйти боюсь. Я еду в Москву учиться в МГУ на экономиста. Но что я буду делать через 5 лет? Смогу ли вернуться? А ведь здесь мои родители, братья и сестры. Я не могу себе представить жизнь без них.

Мужчина в коричневой шапке-пуштунке слушает наш разговор с вел себя спокойнее других. Это Самилах Амирхан, он гражданин России, хоть и родился в Кабуле. В Кабардино-Балкарии у него жена и двое детей, а в Кабуле – мама и четверо братьев.

- Я вам так скажу, порядок и чувство безопасности, которые дали моим родным талибы*, дорогого стоит, - сказал он перед самой посадкой в самолет. – Раньше вечером страшно было на улицу выйти, было много воров, насильников. Сейчас все по-другому, и все мои знакомые это очень одобряют. С экономикой надо что-то делать, это правда. А то, представляете, 70 процентам госслужащих пришлось уйти. А те 30, что остались, не получали зарплату уже полтора месяца. Дальше так продолжаться не может, я надеюсь, что в ближайшее время все наладится. А иначе мне придется просить Минобороны России отвезти меня обратно, в Кабул. Мне ведь не откажут, да?

Выгрузив мешки, авиаторы расставили в грузовых отсеках откидные лавки и загрузили в три «Ила» 214 человек, из которых 150 – студенты. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Гуманитарная помощь, которую передала Афганистану Россия, тоже аванс, попытка присмотреться к новым партнерам. И это, конечно, помощь движению Талибан*, а всем нуждающимся гражданам страны. А то, что эта помощь идет через талибов*… Что ж, по-другому никак.

Новые афганские власти настойчиво демонстрируют лояльность. Они обещают не экспортировать свою революцию вовне, разобраться с наркотрафиком, оберегать иностранные инвестиции и инвесторов… Гуманитарная помощь, которую везет в Афганистан самолеты российских ВКС, демонстрация нашего приятия этих намерений.

По словам посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова, на очереди еще одна волна гуманитарного десанта. По итогам трех марш-бросков общий объем гуманитарной помощи этой стране превысит 100 тонн.

- Обратными бортами Министерства обороны в Россию отправится еще одна большая группа студентов, которая выразила желание продолжить обучение у нас, а также российских граждан, - сказал Дмитрий Жирнов. – Кроме того, на рейсы записались граждане стран ОДКБ.

* - Признанная террористической и запрещенная в России организация