Что хотел сказать людям самый умный в мире кит

О том, что белухи способны передразнивать звуки словно попугаи, было известно ученым давно Фото: Shutterstock

Бирюзовые волны с шумом накрывали берег залива Сан-Диего, когда на поверхности воды появился рассерженный аквалангист - отставной военный Майлз Брэггет.

- Черт возьми, да с вами невозможно работать, - рявкнул он на коллег. - Кто из вас отдал мне команду уходить?!

Мужчины переглянулись.

- Без шуток. Кто скомандовал несколько раз «Out»? - не унимался Брэггет.

Мужчина работал на глубине вместе с напарникам над укреплением вольера, где содержались дельфины, киты и белуха Нок.

О том, что белухи способны передразнивать звуки словно попугаи, было известно ученым давно. Неслучайно их прозвали морскими канарейками. Исследования на этот счет велись, но записей китовьих «речей» никто никогда не вел, поэтому специалисты характеризовали звуки белух как нечто, отдаленно напоминающее то ли русский язык, то ли китайский.

СПЕЦАГЕНТ ПОД ВОДОЙ

Самец белухи по кличке Нок оказался удивительным экземпляром. Слава к нему пришла еще при жизни, но ограничилась восхищенными заключениями ученых. Тогда, в 1984 году, специалисты занялись изучением способностей Нока, но из-за нехватки финансирования исследования пришлось прекратить. Широкой общественности о болтливой белухе стало известно спустя 13 лет после его смерти в 1999 году от менингита.

Нока выловили в 1977 году в Гудзонском заливе, когда ему было всего два года - малыш по китовым меркам. И почти сразу ему пришлось... пойти служить в армию.

Он был среди шести «новобранцев», которых отловили офицеры ВМС США вместе с учеными с 1977 по 1980 года.

В 60-е годы США использовали морских млекопитающих, в частности дельфинов, для обнаружения подводных мин и сбора испытательных торпед. К середине 70-х годов, когда эпицентром холодно войны стала Арктика, американские военные переключились на белух, поскольку дельфины и морские львы не могли работать в столь холодных водах. Кроме того, белухи - преданные животные, отличающиеся любопытством и приветливым характером.

В 1977 году командование ВМС обратилось за помощью к ветеринару из Техаса и основателю Морской биологической медицинской программы Сэму Риджвэю с просьбой отобрать белух для военного арктического проекта. Тогда ученые смогли выловить шесть молодых особей, в частности Нок.

- Они воспринимали нас как семью, считали себя частью команды, - вспоминал Риджвэй. - У нас не было возможности контролировать их во время военных испытаний, но, всякий раз выполнив свою работу, они возвращались к нам.

«Новобранцев» в специальных герметичных контейнерах переправили в подводный комплекс при Центре космических и военно-морских сил в Калифорнии. Всю жизнь Нок проработал вместе с военными тренерами и принял участие в двух секретных программах.

Через семь лет после его появления в океанариуме сотрудники стали замечать, что Нок издает довольно странные звуки - будто в отдалении разговаривали два человека. И первым, кто понял, что белуха имитирует человеческую речь, стал тот самый дайвер, услышавший команду «out».

Но из-за того, что Нок служил звездно-полосатому флагу, военные засекретили все исследования его талантов. Так что правду о, возможно, самом умном в мире ките, мы узнаем только сейчас.

ХОТЕЛ ВНИМАНИЯ

Сэм Риджвэй отмечал, что первые семь лет Нок был обычной белухой. Во время тренировок в открытом океане он был даже несколько ленив и рассеян. Поэтому никто не мог ожидать, что в самце откроются скрытые таланты к человеческой «болтовне».

- Мой офис находился в конце пирса, - вспоминал Риджвэй. - У Нока был свой вольер рядом с пирсом. Я неоднократно слышал по вечерам «бормотание», когда шел к стоянке. Тогда я подумал, что это звуки разговора, доносящиеся с соседнего пирса, но это оказалось не так.

- После случая с Майлзом Брэггетом мы довольно быстро поняли, что происходит. Мы предположили, что Нок реагировал на дайверов, наблюдал за ними и следил. И как только мы поняли, что команду водолазу давал Нок, мы радостно засмеялись, - добавил ветеринар.

После этого ветеринар активно стал записывать на аудио «болтовню» Нока. Неспециалисту могло показаться, что он слышит бред пьяного человека, бубнящего что-то в нос. Отчасти это так. Нок издавал звуки носом.

Обычно белухи общаются между собой с помощью звуков, больше напоминающих свист и щелчки. Но Нок, чтобы «пародировать» человеческий голос, издавал звуки, которые были на три октавы ниже обычного белужьего свиста. И, как отмечал Риджвэй, самец проделывал такие трюки сознательно, чтобы привлечь внимание людей.

Ученые не оставили попытки белухи без внимания. Они приучили его «разговаривать» по сигналу, а также проводили исследования, как именно Ноку удается издавать «человеческие» звуки. Нок «говорил» как под водой, так и на поверхности, иногда по команде, иногда спонтанно. Но всегда, когда рядом были люди.

- Он был очень спокойным, хотел внимания людей, - отмечала одна из первых дрессировщиц Нока Мишель Джеффрис. - Он хотел, чтобы люди оставались рядом, общались с ним, гладили. Он не пытался обмануть вас, как это делают некоторые дельфины. Он просто был рад уделить вам время и был очень терпелив. Я думаю, его звуки были имитацией речи. Ему нравилось смотреть на людей. Ему нравилось находиться среди людей. Он хотел установить связь с нами.

Через четыре года после открытия речевых способностей у Нока ученых ждало разочарование - самец перестал «разговаривать». К этому моменту он достиг возраста полового созревания.

Ученые утверждают, что многие морские млекопитающие, в первую очередь киты, обладают уникальным по развитию мозгом. Они способны осознавать свое тело, склоны на определенном уровне к самопознанию. У них выработан свой язык, на котором они переговариваются, даже находясь за тысячи километров друг от друга. Просто этого языка ученые еще не постигли, как и до сих пор не смогли понять, о чем же им так упорно болтал Нок.