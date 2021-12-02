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2 декабря 2021 14:40

Россияне рассказали, как защищают себя от ковида

Участники опроса признались, что используют все доступные средства для укрепления иммунитета
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Участники опроса признались, что используют все доступные средства для укрепления иммунитета

Участники опроса признались, что используют все доступные средства для укрепления иммунитета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма коронавируса. По словам медика, новая прививка позволит повысить иммунный ответ в несколько раз. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а какие меры безопасности выбирают сами россияне в период пандемии.

Мы задали вопрос «Что вы делаете, чтобы защититься от ковида» и выяснили, кто подходит к борьбе с инфекцией научно, а кто отдает предпочтение народным методам.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Так, 41% опрошенных заявили, что сделали прививку от коронавируса потому, что верят, что только она способна защитить их от инфекции.

«Надежда только на вакцину и на русский авось. Контактов с людьми избежать невозможно, общения с друзьями и знакомыми тоже», - разводит руками участница исследования.

«Ревакцинация должна помочь. Новый штамм не такой страшный, но очень заразный, так что после новой прививки, наверняка, даже не почувствуется», - говорит еще один респондент.

Еще 14% признались, что наиболее эффективными мерами считают общепринятые правила безопасности. Опрошенные сообщили, что носят маски во всех общественных местах и соблюдают социальную дистанцию.

А вот 7% респондентов рассказали, что укрепляют свой иммунитет витаминами и прогулками на свежем воздухе. Эта категория респондентов выбрала вариант «ем фрукты и овощи, высыпаюсь и много гуляю».

А вот 20% участников исследования заявили, что делают все вышеперечисленное и используют любые возможности, чтобы укрепить иммунитет и помочь организму противостоять инфекциям и вирусам.

«Поможет только все вместе: и прививка, и соблюдение дистанции», - уверена одна из опрошенных.

«Я сейчас на даче. Здесь свежий воздух и физическая активность. В магазин надеваю маску», - добавляет другая.

А вот оставшиеся 18% опрошенных сообщили, что не делают ничего, чтобы защитить себя от коронавируса. Инфекция их совсем не страшит.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 5,9 тысячи человек.

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