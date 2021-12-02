Сергей Лавров: Продвижению НАТО на восток поставим официальный заслон

Министр иностранных дел России рассказал, чем чревата накачка напряжения на Украине Фото: REUTERS

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выступил на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ). «КП» выбрала главные тезисы из речи министра.

- Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния. Но Европа молчит. Тем временем продолжается военная накачка Украины, это подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию возможности решить конфликт силой. Но внутриукраинский кризис не может быть преодолен, пока киевский режим уклоняется от взятых на себя обязательств, от прямого диалога с Донецком и Луганском.

- НАТО продолжает безответственно приближать военную инфраструктуру к нашим границам. В Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны -их можно использовать и как ударные комплекса. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности.

- Превращение наших соседей в плацдарм противостояния с Россией, появление сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для безопасности России категорически неприемлемо. Решение НАТО от 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, заложило мину в самое основание европейской безопасности.

- В ближайшее время Россия внесет предложение по выработке договоренностей, исключающих любое продвижение НАТО на восток. Рассчитываем на их рассмотрение по существу и без отговорок.