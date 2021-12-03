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ЗДОРОВЬЕ3 декабря 2021 2:00

Коронавирус в мире на сегодня, 3 декабря 2021 года: В Германии вводят локдаун для невакцинированных

Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня, 3 декабря 2021 года
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Жителям Германии, не привившимся от коронавируса закрывается доступ во все магазины, кроме продовольственных

Жителям Германии, не привившимся от коронавируса закрывается доступ во все магазины, кроме продовольственных

Фото: REUTERS

Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что новый штамм COVID-19 «омикрон» обнаружен уже в 24 странах мира. Список пополнили Норвегия и ОАЭ.

Также выяснилось, что новый штамм появился в Африке раньше, чем о нем сообщили в ЮАР. В Нигерии «омикрон» обнаружили в образцах, взятых еще в октябре.

ЮАР

В этой африканской стране «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса. За последние сутки здесь было зарегистрировано более 8500 новых случаев COVID-19, а порядка 70% всех геномов, секвенированных в ноябре, являются новым вариантом коронавируса. Большинство зараженных, которым потребовалась госпитализация, не были вакцинированы.

США

Президент Джо Байден озвучил ряд мер, предпринятых правительством США с целью максимально эффективного реагирования на распространение штамма «омикрон» и борьбы с коронавирусом. Так, со следующей недели все въезжающие в США должны будут предъявлять результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 24 часа до вылета, а не за 72 часа, как было до этого. Тестирование является обязательным для всех. В самих США лабораторное ПЦР-тестирование является бесплатным, работа и затраты провайдеров оплачиваются из федерального бюджета. Теперь бесплатными станут и комплекты для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях. Также решено продлить до 18 марта 2022 года масочный режим во всех видах общественного транспорта, на вокзалах и в аэропортах. Вдвое будут увеличены суммы штрафов за несоблюдение этого режима - $500 составит величина первого, минимального денежного наказания, $3000 придется заплатить при повторном нарушении.

Израиль

В стране решено ввести специальные наклейки на защитных масках, уведомляющие о том, что человек, на котором надета эта маска, является глухонемым и не может понимать окружающих. Увидев такую наклейку, при необходимости что-либо сказать такому человеку, разрешается на время опустить свою маску, чтобы лишенный слуха и речи человек смог понять необходимое, прочитав все по губам собеседника.

ФРГ

Немцы установили очередной печальный антирекорд: в стране зафиксирован суточный максимум смертей от коронавируса за последние 9 месяцев (скончались 446 человек, это самый высокий с февраля показатель).

Жителям Германии, не привившимся от коронавируса закрывается доступ во все магазины, кроме продовольственных. Также им нельзя будет посещать культурные и спортивные мероприятия и места отдыха. Вакцинированным или переболевшим COVID-19 в рестораны, музеи, театры и клубы доступ не ограничен. Таким образом ФРГ присоединилась к ряду европейских стран, введших, по сути дела, максимально жесткий локдаун для непривитых.

Правоохранители фиксируют рост продажи поддельных сертификатов о вакцинации: мошенники подкупают сотрудников аптек и медучреждений, которые проставляют QR-коды. В Баварии уже задержана фармацевт, вовлеченная в преступный бизнес. Проводятся массовые проверки, не исключаются новые аресты.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 3 декабря 2021 года:

Всего заболевших 262 666 591

Всего умерших 5 213 740

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 315 354 Умерших: 30 148

Всего:

Заболевших: 48 520 789 Умерших: 779 802

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 235 611 Умерших: 5 512

Всего:

Заболевших: 5 881 432 Умерших: 101 474

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 103 069 Умерших: 4 155

Всего:

Заболевших: 10 285 338 Умерших: 145 413

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 019 345 Умерших: 33 387

Всего:

Заболевших: 9 468 640 Умерших: 269 900

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 710 706 Умерших: 5 807

Всего:

Заболевших: 8 797 558 Умерших 76 842

По данным Университета Джона Хопкинса.

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