Единственное в 2021 году полное солнечное затмение увидят пингвины и полярники

В 2015 году блогер Рубен Краббе с группой горнолыжников отправился на остров Шпицберген - одно из двух мест в мире, где можно было наблюдать затмение Фото: Shutterstock

Тиграм недокладывают мясо, а жители Европы в ближайшие годы лишены возможности наблюдать полное солнечное затмение по месту жительства. Кто виноват и что делать? Исчерпывающие ответы на эти вопросы ученые дадут, когда окончательно выяснится, каким образом создавалась Солнечная система. Именно с тех времен повелось, что Луна периодически оказывается на прямой линии между Землей и Солнцем и ее тень накрывает нашу планету. Те люди, которые оказываются в центре этой тени, видят полное солнечное затмение.

В этот раз полную фазу затмения, которое продлится 1 минуту 54 секунды, увидят только обитатели Антарктиды - пингвины, полярные исследователи и ученые, которые специально по такому случаю отправятся поближе к Южному полюсу. Полоса полной фазы затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов и немного заденет сам южный континент. На территории нашей страны, даже частные фазы затмения не будут видны.

Впрочем, насладиться этим зрелищем вы сможете с помощью видеотрансляций, которые найдете на сайте NASA и YouTube-канале NASA. А мы на сайте kp.ru обязательно сделаем галерею из самых красивых фотографий. Для многих фотографов съемки затмения превратились в своеобразный вид спорта. Например в 2015 году блогер Рубен Краббе с группой горнолыжников отправился на остров Шпицберген - одно из двух мест в мире, где можно было наблюдать затмение. В 40-градусный мороз команда отыскала место для съемки - край горного склона, по которому могли прокатиться спортсмены на фоне Луны, съедающей Солнце. Чтобы спутник Земли и горнолыжники попали в один кадр, Краббе установил фотоаппаратуру с суперобъективом в 1,5 километрах от места спуска. И фотограф и спортсмены отморозили себе все, что можно, но эта съемка приобрела мировую известность. Что придумают фотохудожники на этот раз - сложно предугадать.

Кстати, жителям северных широт не стоит унывать, декабрь насыщен яркими астрономическими событиями.

1. Совсем скоро мы сможем наблюдать так называемую “Рождественскую комету” или комету Леонарда, которая была открыта только в январе этого года и претендует на звание самой яркой в 2021 году. Астрономы обещают, что 12 декабря, когда она приблизится на расстояние 35 миллионов километров от Земли, ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом!

И этот шанс не стоит упускать, поскольку Леонард движется по гиперболической траектории и больше в Солнечную систему не вернется. В Северном полушарии комета будет красоваться первую половину декабря, а затем переместится в сторону Южного полушария.

2. А в ночь на 14 декабря на проектную мощность выйдет метеорный поток Геминиды: 120 метеоров в час. Правда астрономы говорят, что видимость будет не самая лучшая - Луна близка к полнолунию (это случится 19 декабря) и создаст эффект засветки. Трассирующие метеоры будет видно не очень хорошо.

3. Вниманию солнцезависимых людей! 21 декабря представится случай еще раз встречать зимушку-зиму, на этот раз она наступит по астрономическому календарю. Астрономическая зима длится с момента зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия. 21 декабря Солнце достигнет самой удаленной точки от экватора и световой день будет самым коротким в Северном полушарии. Зато затем Солнце начнет с каждым днем все дольше задерживаться у нас над головой и к Новому году набежит аж дополнительных 7 минут светового дня.