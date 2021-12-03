Мы к вам заехали на чёс: Сергей Шнуров поздравит с Новым годом за 15 млн

Сергей Шнуров теперь выступает реже, но денег берет больше. Фото: Михаил ЖУКОВИЧ/PhotoXPress.ru

Организаторы корпоративов в шоке: артисты «на заказ» резко подорожали. Во-первых, труженики шоу-бизнеса хотят отбить потери от отмены концертов, а во-вторых, мало ли что будет впереди?

Заказов мало, просят много

Ситуация сложилась интересная. С одной стороны, спрос на выступления звезд под Новый год упал. Может, не все готовы взять на себя ответственность за организацию covid-free вечеринок (то есть с доступом только по QR-коду). А может, крупные компании решили сэкономить на гулянках для сотрудников. Но, с другой стороны, гонорары популярных артистов выросли в 1,5 - 2 раза. К такому выводу пришла Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ). Один из членов НАОМ Павел Воронцов раскрыл так называемый «средний гонорар звезд» на новогодних корпоративах: в 2021 году он составляет 1,5 - 2 млн руб. Речь идет о безусловно узнаваемых артистах с собственным репертуаром.

Говорить о скачке позволяют расценки 2019 года, когда за новогодний концерт звезды брали значительно меньше: в среднем максимум 1,5 млн руб.

Чем дальше от центра - тем дороже выступление. Это объясняется и расходами на перелет всей творческой группы (менеджмент, музыканты, балет и т. д.), и тем, что на гастролях звезда заработает меньше, чем в Москве без потраченного на дорогу времени. Специалисты НАОМ не исключают, что к Новому году цены могут вырасти до 50%.

За первую половину 2021 года в России прошло порядка 1 - 2 тысяч концертов. Для сравнения: в спокойном 2019 году за это же время было 40 - 50 тысяч мероприятий. Оборот концертной индустрии рухнул примерно на 85 - 90% по сравнению с результатами 2019-го. По оценке экспертов РБК, сейчас на руках у зрителей находится около 5 млн билетов на сумму около 8 млрд рублей. Все это перенесенные из-за коронавируса мероприятия.

Кто почем?

В прошлом году компании обязали ограничить число гостей до 50 человек. Увеселительные мероприятия должны были закончиться не позднее 23.00, и все должны были соблюдать социальную дистанцию (на корпоративе, ага). В этом году правила проведения корпоративов пока не озвучены.

- Реальность такова, что у нас доступны 1500 мест в Ледовый дворец в Санкт-Петербурге (вместимость площадки без ограничений - более 12 тысяч человек), - объясняла в интервью продюсер Яна Рудковская. - Мы не понимаем, будет ли у Димы Билана, например, концерт или нет, или у Евгения Плющенко его шоу «Союз чемпионов». По Москве пока стабильная ситуация. Нам разрешено продавать 75% билетов в «Крокус Сити Холл». И уже второй год мы несем убытки. Потеряно много регионов, Санкт-Петербург до сих пор под вопросом. Собирать в Ледовом дворце 15% аудитории никому не выгодно. Чтобы окупился зал, должно быть 80 - 90%. Если и сейчас будут ограничения, мы будем все переносить на апрель.

- Существует еще и тонкий момент трактовки закона, - объяснил собеседник «КП». - Ведь одно дело - запрет на массовые мероприятия, а другое - частные вечеринки, где большие артисты могут выступать на более узкую аудиторию, численность которой реально проверить можно только при помощи рейда Роспотребнадзора или полиции. В новогоднюю ночь это сложно себе представить. Как, например, будет проверяться частота влажной уборки помещения или дезинфекции? Почитайте рекомендации Роспотребнадзора, это же брошюра фэнтези: «Избегать капающего конденсата или слюны на пол», «Музыкантам струнной секции запрещено разговаривать друг с другом» и тому подобное. Никто не сможет, да и не выполняет их дословно.

Ольга Бузова - желанный гость на любой вечеринке. Фото: instagram.com/buzova86

Дистанционное веселье

В верхнем регистре прайса - хайповые артисты из Петербурга. Часовой концерт «Ленинграда» в Петербурге в конце декабря обойдется почти в 15 млн рублей, в два раза дешевле можно послушать рейверов Little Big: их выступление стоит 6 млн рублей. Группа IOWA просит 2,5 млн рублей. Выступление Ольги Бузовой стоит 1,5 - 2 млн (см. «Кто почем?»).

Существует и новая форма празднования - это... онлайн-концерты. Она тоже востребована. Между повеселиться дистанционно или не повеселиться вообще заказчики выбирают первое.

- С 2014 года не помню, чтобы гонорары так резко увеличивали, - отмечает Сергей Князев, глава event-агентства «КнязевЪ». - Бывало, что поднимали на 30 - 40%, ну на 50% к Новому году. Но только самые востребованные артисты - Лепс, Меладзе, Иван Ургант как ведущий, резиденты Comedy Club. С августа - сентября у нас приходят заказы от крупных корпораций с числом сотрудников больше трехсот. Площадок для такого количества людей немного, поэтому они делают заказы раньше всех. Какое-то количество заказов отозвали - половина из них попросили перевести корпоратив в онлайн-формат.