Главную новогоднюю ель Великобритании окрестили «прической Джонсона»

Британцы потешаются над главной елкой Лондона, которую привезли из норвежских лесов. Фото: REUTERS

Власти британской столицы изумили горожан и туристов, установив на Трафальгарской площади в качестве главного рождественской ели довольно невзрачное и однобокое дерево.

Пользователи соцсетей не упустили случая позлословить и выдвинули предположение, что с хвойным поработал личный парикмахер премьер-министра страны Бориса Джонсона, известного своей беспорядочной прической.

Главную елку для Британии традиционно привозят из Норвегии, в связи с этим у некоторых завсегдатаев социальных сетей возник вопрос: чем англичане так сильно обидели норвежцев этом году?

Были высказаны и другие предположения:

– Дерево выглядит поврежденным при транспортировке.

– Норвегия привезла нам прошлогоднюю елку?

– Похоже, что дерево чем-то болеет, возможно, у него коронавирус.

Изрядно потрепанная ель стала объектом нескончаемых шуток. Фото: REUTERS

В ответ на нападки, на официальной странице главной рождественской ели в Twitter появилась шутливая запись:

– Я хочу, чтобы все знали, что половина моих веток не пропала, они соблюдают социальную дистанцию.

В Британии немало и своих елей, но рождественская ель из Норвегии имеет свою историю. Она является ежегодным подарком норвежской столицы, Осло в знак благодарности за ту помощь, которую оказывала Великобритания Норвегии в годы Второй мировой войны.

Норвежцы выбирают каждый год, как правило, 50-60-летнюю ель, высотой более 20 м. Ее срубают в ноябре в ходе особой церемонии с участием британского посла и мэра Осло, после чего отправляют в Лондон по морю.

На открытии рождественских торжеств елочку украсили гирляндой, но это не слишком помогло. Фото: REUTERS

Кроме рождественского символа на Трафальгарской площади внимание британцев привлекла и ель, установленная в небольшом городе Ившем.

Ившемская елка имеет необычную S-образную форму и похожа на праздничное дерево из популярной в Великобритании сказки «Как Гринч украл Рождество». На таком варианте решили остановиться местные бизнесмены, которые по традиции спонсируют установку ели на городской площади.