Евгения Медведева: Современные дети - пытливые и неординарные

Евгения Владимировна Медведева (вторая справа). Фото предоставлено участником

- Евгения Владимировна, Суворов даже по меркам Тульской области - далеко не самый крупный город. Ваши ученики, наверное, отличаются от своих сверстников из более крупных городов?

- Конечно, отличаются. Мы все друг друга хорошо знаем - и родители, и дети, и учителя, и мы все единомышленники. Наша особенность еще и в том, что очень развито дополнительное образование. Технопарк есть, «Точку роста» мы открываем, «Информационная среда», «Робототехника». Стараемся идти в ногу со временем. И у нас почти каждый год на ЕГЭ есть стобалльники.

- То есть дети понимают, что хорошая учеба - залог их будущего.

- Понимают, да. Наши выпускники сейчас - студенты и МГУ, и питерского университета, и Высшей школы экономики, медицинских вузов. И я горжусь своим профессиональным, сплоченным коллективом, который так хорошо готовит ребят.

- ЕГЭ, получается, не так плох, как многие до сих пор уверены?

- Благодаря ЕГЭ, повторюсь, наши ребята имеют возможность учиться в лучших вузах страны. Медалисты у нас каждый год. Помимо того, наши ребята участвуют в различных конкурсах, у нас есть призеры и победители областных олимпиад, федеральных конкурсов. Только что в «Большой перемене» две девочки из нашей школы вышли в полуфинал. И это все на протяжении многих лет. Не только в учебе, но и в спорте, в различных творческих конкурсах.

- А вообще современные дети - они какие?

- Хорошие, пытливые, творческие, смелые. Неординарные.

- Не разделяете, значит, мнения, что они еще и ленивоватые, нелюбопытные?

- Ни в коем случае. Очень любопытные, очень пытливые. Им хочется всегда где-то участвовать, куда-то стремиться.

- Расскажите о себе. Как давно вы в профессии?

- С 1997 года, с тех пор, как окончила институт. Преподаю русский язык.

- Очень непростая теперь задача. Что, как учителю русского, вам кажется важно привить сегодняшним детям?

- Слишком много времени они проводят в интернете. Слишком много искуса взять оттуда, не потрудившись. Это им немножечко мешает. Мы стараемся, конечно, донести, что интернет - источник информации, а не подсказки.

- Что можно противопоставить сейчас интернету?

- Здесь нет ничего нового. Какие-то совместные творческие дела. А еще собственный пример. Дети иногда спрашивают: «Евгения Владимировна, а вы почему с нами на субботнике листву гребете в парке?»

- И что отвечаете?

- Говорю: у нас же не парк, у нас сквер, где Вечный огонь, братская могила. Как мне с вами сюда не выйти? Это все, конечно, плюсы маленького города.

- Что для вас значит участие в таком конкурсе?

- У нас многие учителя участвуют в различных профессиональных конкурсах. И я сколько раз была участницей и учителя, и менеджера года. Наверное, важно поделиться с другими тем, что мы умеем, и научиться чему-то у других.

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