Ольга Мирошниченко: Конкурсное движение - лучшая школа повышения квалификации

Ольга Мирошниченко: «Мы хотим сделать образование детей интереснее и лучше». Фото предоставлено участником

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» 10 декабря завершит заявочную кампанию. Уже поступило огромное количество заявок со всей страны, более 30 тысяч педагогов решили в нем участвовать. Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» и направлен на поиск, поддержку и развитие перспективных управленцев с качествами лидеров в сфере образования.

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В состав каждой команды входит четыре сотрудника одной школы: представитель администрации, классный руководитель, педагоги-предметники и учителя начальной школы. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Свои силы в соревновании с лучшими педагогами страны собираются снова попробовать Ольга Мирошниченко, заместитель директора саратовского лицея «Солярис», и команда этого учебного заведения. Все ее участники - победители различных региональных и всероссийских конкурсов, и работать с творческим настроем в сжатом режиме соревновательного процесса для них не впервой.

- Ольга Юрьевна, с чего начинался ваш старт к вершинам профессионального мастерства?

- Я родилась в учительской семье и с самого детства росла в педсоветах. Именно поэтому становиться преподавателем не собиралась. Когда училась в университете, у меня была практика - в редакции газеты и в школе. До сих пор помню свой первый урок литературы по «Тому Сойеру» - специально для него прожгла мамину блузку и брюки, за что получила потом дома. Но, кроме этого, еще я получила огромное удовольствие от своего первого урока с шестиклассниками и, вернувшись домой, сказала: «Буду работать в школе!»

Сегодня мой стаж преподавания - 20 лет, и я уже работаю с особым классом - с учителями. Это самый сложный класс в моей жизни, с ними иногда труднее, чем с детьми. Я учу их быть вовлеченными во все современные технологии.

- Вы абсолютный победитель регионального конкурса «Учитель года», всероссийского конкурса «Урок XXI века», всероссийского «Учительского дебюта» и других. Что и кому хотите доказать, участвуя в конкурсе «Флагманы образования. Школа»?

- Считаю, что конкурсное движение - это самая лучшая школа повышения квалификации. Тем более что для молодых учителей из поколения Z самым важным является признание, это мотивирует на дальнейший профессиональный рост.

В нашей команде, кроме меня, еще три молодых педагога, каждый из которых победитель различных профессиональных конкурсов и чемпионатов. Им всем есть чем поделиться, и каждый при этом готов учиться еще.

Нас всех объединяет творчески нестандартный подход к профессии. Мы хотим сделать образование детей интереснее и лучше. Это очень сложно, потому что ломать стереотипы непросто.

- Собираетесь победить и в этом конкурсе?

- Мы не во всех конкурсах побеждаем, в которых участвуем. Но это учит нас жизнестойкости и антихрупкости - зацикленность на победе делает вас эмоционально неустойчивым.

Регистрируйтесь на конкурс, участие бесплатно.