Екатерина Шапошникова: «Искусственный интеллект учителя никогда не заменит»

Вера Крыпаева, Екатерина Шапошникова, Светлана Ралдугина, Ирина Ажажа (слева-направо). Фото из личного архива участников

Команду для участия во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия - страна возможностей» в небольшой школе поселка городского типа Кинельский собрали достаточно быстро, как только узнали о шикарной возможности заявить о себе на федеральном уровне и побороться за победу с коллегами со всей России.

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- У нас сразу сложился состав. Два учителя информатики и два - русского языка и литературы. Вот и получается, прагматики и романтики, - говорит капитан команды учитель русского языка и литературы Екатерина Шапошникова. - Мы хотим показать нашим детям, что нужно браться за любые вызовы. И еще - что их учителя достойны всероссийского признания, готовы участвовать в конкурсах и громко заявлять о себе. Все члены нашей команды - не только педагоги-предметники, но и классные руководители, у них огромный опыт в работе с детьми. И им мы готовы делиться.

Сейчас заявочная кампания на конкурс подходит к концу, она продлится до 10 декабря, а затем начнутся задания первого этапа: все участники пройдут онлайн-тестирование. Затем состоятся региональные полуфиналы и финальное состязание. Екатерина уверена, что такие конкурсы нужны, ведь современный учитель никогда не должен прекращать свое самообразование и развитие.

- Лучших учителей мы помним всю жизнь и не потому, что они как-то особенно хорошо давали нам знания. Мы запоминаем людей, которые стали нашими друзьями и наставниками, которые помогли нам познать мир, найти в нем свое место. Быть таким учителем гораздо сложнее, чем просто учить решать задачи, - признается Екатерина Шапошникова.

Сама она в школе работает уже много лет. А мечтала об этой профессии с пятого класса.

- Я всегда знала, что буду учителем русского языка и литературы. После университета я какое-то время искала себя. Но потом все равно пришла в школу. Иногда от этой жизни устаешь. Но наступает лето, и в августе начинаешь скучать по детям и по урокам. Школа не отпускает! - говорит Екатерина.

Ее жизненное кредо - давать детям в школе те знания и навыки, которые обязательно пригодятся им в дальнейшей жизни.

- Мой предмет - очень важный. Читая книги и разбирая на уроке их сюжеты, мы готовим детей к жизни, рассказываем о нравственных проблемах, конфликтах, вопросах выбора. Мы учимся познавать мир и понимать его, - говорит Екатерина.

Свое понимание профессии учителя и представление о ней команде предстоит продемонстрировать уже совсем скоро. За педагогов будут болеть коллеги и любимые ученики. Ну а сами представители команды мечтают попасть в топ-100 и не только получить подарки и войти в кадровый резерв, но и повысить квалификацию и заявить о себе.

Регистрируйтесь на конкурс, участие бесплатно.