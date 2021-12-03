Дать дорогу молодым

Пензенская команда уверена в своей победе. Фото предоставлено школой

В начале октября в России стартовал первый, отборочный, этап всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Конкурс является одним из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

До 10 декабря представители регионов должны собрать команды из четырех человек (среди них должны быть как учителя, так и представители школьной администрации).

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

От Пензенской области в конкурсе участвуют представители МБОУ «Лицей № 14». Директор учреждения - Елена Сергеевна Шаронова - на этой должности недавно, но педагогический опыт имеет колоссальный.

- Работать в сфере образования я хотела еще в детстве, - рассказывает она. - У нас был потрясающий учитель истории. И сидя на его уроках, я мечтала, что когда-нибудь тоже стану такой и меня так же увлеченно будут слушать дети. Поэтому после окончания школы не было никаких раздумий - я поступила на исторический факультет ПГПУ (ныне ППИ им. В. Г. Белинского ПГУ).

Некоторое время назад Елене Сергеевне пришлось уйти из педагогики и поработать в региональном министерстве образования. Однако, по ее словам, работа чиновником слишком погрязла в бюрократии и загоняла в рамки, поэтому, недолго думая, она вернулась в школу.

Кроме Елены Шароновой, в команду Пензенской области входят заместитель директора школы Ольга Николаевна Ветошкина и учителя Елена Алексеевна (история) и Екатерина Владимировна (русский язык) Кочетковы.

- У нас замечательная команда, - отмечает Елена Сергеевна. - На Ольге Николаевне держится вся школа. Она настоящий профессионал с огромным опытом. Елена Алексеевна и Екатерина Владимировна только недавно окончили вуз, но обе ведут занятия в старших классах. И дети с удовольствием ходят на их уроки.

На вопрос, с какой целью они решили принять участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа», Елена Сергеевна отвечает четко - нужно дать дорогу молодым:

- За ними будущее. Молодые педагоги, как наши Елена Алексеевна и Екатерина Владимировна, - это активные, инициативные люди. Они приходят в школу с горящими глазами, новыми идеями, желанием учить детей. Уверена, что навыки, которые мы получим на каждом из этапов, не раз пригодятся нам в будущем.

В декабре стартует второй этап «Флагманы образования. Школа» - дистанционное онлайн-тестирование, состоящее из трех блоков. В новом году команды сначала сразятся в региональных полуфиналах, а после - в большом финале.

В победу своей команды Елена Сергеевна верит безоговорочно:

- Конечно же, мы лучшие. Наша команда просто обязана выиграть.

А нам остается только пожелать им удачи.

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