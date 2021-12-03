Кирилл Сучков: Школа будущего – это педагоги, умеющие работать с технологиями

Кирилл Сучков родился в семье педагогов и также выбрал свой путь в сфере образования. Фото предоставлено участником

Продолжается прием заявок на участие в новом масштабном проекте Министерства просвещения РФ и президентской платформы «Россия - страна возможностей» - Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». Заявки принимаются до 10 декабря 2021 года от команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные технологии в своей работе. Уже зарегистрировалось более 30 000 педагогов из всех регионов России.

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - рассказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей».

Участвовать могут команды в составе четырех сотрудников: руководители первого и второго уровня, классные руководители, учителя-предметники. Принять участие со своей командой решил Кирилл Сучков, заместитель директора московской школы № 1529 имени А. С. Грибоедова.

- Кирилл Ильич, почему вы решили участвовать в конкурсе «Флагманы образования. Школа»?

- Во-первых, хотелось проверить свои силы. Во-вторых, пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться опытом. В-третьих, важна и самореализация.

- Легко удалось собрать группу единомышленников для участия в конкурсе?

- Очень быстро собралась команда. Коллеги сами инициировали участие в конкурсе, обратились в администрацию школы.

- Расскажите о своем пути в сферу образования.

- Я работаю с 2007 года. Начинал как педагог дополнительного образования в Доме творчества, а с 2009 года уже стал работать в школе № 1955 на должности учителя географии. Причем удивительный факт - я сам выпускник этой школы и вернулся туда, только уже как учитель. А в 2019 году мне предложили работать в гимназии № 1529 имени А. С. Грибоедова.

- Были у вас в семье педагоги?

- У меня мама - педагог, бабушка - педагог. Дальние родственники работали в школе, где я сейчас. Можно сказать, что мой путь в образование был предопределен. Хотя я также оканчивал академию Гнесиных, но судьба привела меня в педагогическую сферу.

- Цифровизация помогает в образовании?

- Безусловно. Но должен быть баланс между проверенными годами методами обучения и современными. Школа будущего - это педагоги, умеющие работать с технологиями. У нас есть «Московская электронная школа», столица предлагает множество конкурсов и олимпиад.

- Какие у вас ожидания от этого конкурса?

- Просто поучаствовать неинтересно, хочется выиграть. Мы настраиваемся на победу, хотим получить заряд и энергию, которыми потом поделимся с коллегами и учениками.

Командам учителей предстоит пройти очные полуфиналы в восьми федеральных округах Российской Федерации. В финале встретятся 100 команд-победителей. Конкурс «Флагманы образования. Школа» поможет выявить и поддержать талантливых управленцев системы образования.

Регистрируйтесь на конкурс, участие бесплатно.