Класс с одним учеником: небольшая школа из поселка Туманный хочет стать «Флагманом образования»

Слева направо: Ирина Лола, Евгения Морфиян, Елена Воронина, Наталья Брызгалова. Фото предоставлено школой

Поселок Туманный находится в 120 километрах от Мурманска. Ехать надо по плохой дороге, зимой ее часто заметает и местные жители оказываются в изоляции, которая может длиться неделями. Учатся здесь всего 15 ребят, да еще 11 ходят в детский сад, который прикреплен к школе. И, несмотря на это, коллектив местного образовательного учреждения подал заявку на участие во всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия - страна возможностей».

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- Как бы мы ни хотели, во всех конкурсах участвовать не можем: своего автобуса у школы нет, приходится ездить на общественном, а он ходит четыре раза в неделю. Поэтому если мероприятие в день, когда нет рейса, то мы не едем. А этапы конкурса «Флагманы образования. Школа» можно проходить и частично дистанционно - это для нас важно, - рассказывает директор школы в Туманном Евгения Морфиян.

В должности Евгения всего год, до этого работала заместителем директора. О том, что станет педагогом, никогда и не думала, ведь жила в Мурманске, училась на журналиста, потом на хореографа, а в Туманный приехала за мужем-вахтовиком.

- Коллектив в школе золотой! Такой сплоченный, все друг за друга горой! Поселок у нас маленький, учителя едут работать неохотно. Долго у нас не было учителя географии, биологии и химии, договаривались с кольской школой, чтобы их педагог вел у нас занятия дистанционно, - говорит Евгения Александровна.

Все участники команды конкурса преподают разные предметы. Так, Ирина Лола - физику, математику и… музыку, в начальной школе. Елена Воронина - ИЗО, технологию, английский язык и еще работает заместителем директора по воспитательной работе. Наталья Брызгалова - заместитель директора по основной деятельности, учитель математики. Кстати, в некоторых классах школы всего по одному ученику! Иногда на линейке первого сентября стоит всего один первоклашка.

- Мой сын учится в пятом классе, и одноклассников у него нет. Спрашивают на каждом уроке, с домашним заданием не полениться, - смеется Евгения Морфиян.

Зато в плане техники школе в Туманном можно позавидовать - есть все, что нужно, от ноутбука для каждого учителя до спутниковой тарелки.

От конкурса «Флагманы образования. Школа» северяне ждут многого. Честно говорят, что для них, с тихой жизнью удаленки, это большое событие: «Можно и эмоционально разгрузиться, и нагрузиться, и компетенцию повысить, и коллектив сплачивается». Недавно команда участвовала во всероссийском конкурсе «Команда большой страны», успешно прошла первый этап и сейчас ждет результатов второго.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» - один из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», проходит при поддержке Министерства просвещения в рамках национального проекта «Образование».

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