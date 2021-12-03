Оксана Шкиль: Самое главное – не быть безразличным

Команда гимназии Гурьевска (слева направо): Роман Кульдюров, Оксана Шкиль, Рафаэль Швейц, Аяна Нуркенова. Фото предоставлено участником

Команды педагогов из разных уголков нашей страны готовятся к финалу конкурса «Флагманы образования. Школа» - нового масштабного проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей», проходящего при поддержке Минпросвещения России. Цель конкурса, как говорят организаторы, - выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования.

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Всего на участие в конкурсе подали заявки свыше 30 тысяч педагогов со всей страны. Из гимназии города Гурьевска под Калининградом в конкурсе участвуют сразу две команды. Капитаном одной из них выбрали Оксану Шкиль, заместителя директора гимназии.

- В профессию я пришла в 1998 году, - рассказывает Оксана Сергеевна. - Благодаря классному руководителю, который сказал, что мое призвание - это учитель. Я подумала: да, надо пробовать. Поступила в Кузбасскую государственную педагогическую академию в Новокузнецке. После окончания работала учителем начальных классов. Затем сменила Кузбасс на Калининградскую область.

- Как вы узнали о конкурсе «Флагманы образования. Школа»?

- Команда нашей гимназии уже принимала участие в конкурсе для педагогов платформы «Россия - страна возможностей» в прошлом году. К сожалению, мы тогда дошли только до полуфинала. Конечно, было большое разочарование, но мы тогда уже знали, что точно вернемся. Нужно же отыгрываться! И когда пришло приглашение принять участие в новом конкурсе, то у нас в гимназии образовалось сразу две команды. И конечно, на этот раз надеемся победить. Хотя и выйти в полуфинал - это уже большая удача.

- А если победить?

- О! Там такие возможности откроются... И обмен опытом, и различные тренинги. Это важно. Ведь не всегда педагоги успевают меняться вслед за детьми. Но меняться надо. Мы видим детей - совершенно другое поколение. Глупо детей ругать за то, что они другие, нужно искать точки соприкосновения - для того, чтобы выйти на результат.

На вопрос о том, каким должен быть учитель будущего, Оксана Шкиль отвечает не задумываясь:

- Он должен соответствовать времени. Еще три года назад мы не знали, что такое пандемия, не думали, что мы можем проводить уроки в зуме. И это подтвердило, что очень важно соответствовать новым тенденциям. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать про то, что было в педагогике, необходимо учитывать опыт педагогов, которые стояли у истоков разных методик. Тут ведь нет универсального рецепта. У каждого свой путь. Кто-то стоит на традиционной методике и получает замечательные результаты, кто-то применяет ноу-хау, и у него тоже получается. Нужно быть чуткой душой, ощущать потребности детей, реагировать на изменения, не быть безразличным - вот это самое главное.

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