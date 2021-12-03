Участник всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» учительница из Казани Камила Сафина: «Дети для нас – это жизнь»

Школа была открыта 1 сентября 2018 года. Фото с портала мэрии Казани — kzn.ru

Столицу Татарстана представляет команда школы № 184. «Комсомолка» выяснила, что благодаря проекту педагоги хотят научиться современным технологиям для проведения уроков и перенять у коллег из разных уголков России методики преподавания.

7 октября 2021 года президентская платформа «Россия - страна возможностей» запустила всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа», направленный на выявление и поддержку талантливых лидеров в сфере образования. Организаторы отмечают, что «Флагманы образования» - это площадка для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги могут заявить о себе, найти единомышленников и развить свои качества.

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В этом году Казань на конкурсе представляет команда учителей школы № 184 с углубленным изучением отдельных предметов имени Махмутова. Среди них учителя начальных классов Камила Сафина и Светлана Ахметханова; преподаватель русского языка и литературы Ирина Пикалева и заместитель директора школы Гульнара Шигапова.

«Комсомолке» преподаватели рассказали, что на конкурсе они следуют своему девизу: «Только видя личность в себе, педагог может в каждом школьнике увидеть неповторимого человека». Для этого, по словам учителей, им всегда нужно быть на шаг впереди во всем. Именно поэтому коллектив педагогов школы № 184 и решил принять участие во всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школа».

- В нашей команде учителя разных специальностей и возрастов: это педагоги и с многолетним стажем, и молодые преподаватели, которые начали свой профессиональный путь в школе совсем недавно. Все мы искренне любим свою профессию и горим тем, что дарим детям новые знания и помогаем им развиваться. Только работая с детьми, ты всегда можешь оставаться молодым и при этом двигаться вперед, развиваться, расти и расширять свой кругозор, - отмечает представительница казанской команды, преподаватель русского языка и литературы Ирина Пикалева.

Каждый член команды - это уникальный человек, способный не только передать школьникам знания, но и передать свой жизненный опыт.

- Дети для нас - это жизнь. Каждый ребенок разный, и каждый из них учит нас чему-то новому. И мы должны передать детям все, что знаем сами, ведь учитель - это не только человек, который стоит у доски, а личность, способная расширить кругозор и показать ребенку то, на что он способен, чего может добиться и каких высот достичь, - рассказывает преподаватель Камила Сафина.

Отметим, что заявочная кампания на всероссийский конкурс «Флагманы образования. Школа» продлится до 10 декабря 2021 года. После регистрации команды пройдут дистанционное тестирование, а затем примут участие в очных полуфиналах в восьми округах России. В финал выйдут 100 лучших педагогических коллективов.

Регистрируйтесь на конкурс, участие бесплатно.