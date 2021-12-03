Ольга Казакова: Иду на конкурс, чтобы обменяться опытом с коллегами - учителями

Слева направо: Анна Капралева, Ольга Казакова, Наталья Дудкина, Анна Шаткулеева. Фото из личного архива героев

Заявку на участие в профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали педагоги из поселка Мегет. Учителя признаются, всероссийский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей» - это шанс получить новые знания и обменяться опытом с коллегами, что в итоге сделает пребывание в стенах школы интереснее как для детей, так и для их наставников.

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

- Мы собрали команду, в которую вошли разные педагоги, но объединяет нас любовь к детям и профессии, - рассказывает замдиректора по учебно-воспитательной работе Мегетской средней школы Ольга Казакова.

Заявку сибиряки подали в числе первых. Нужно было всего лишь зарегистрироваться на сайте флагманыобразования.рф, где, к слову, уже более 30 тысяч единомышленников из разных регионов России. Команда наших героев состоит, как и положено по условиям конкурса, из четырех человек. Они представляют разные направления - учителя, классные руководители, управленцы.

- Обладаем опытом, ждем победы и участвуем в конкурсе только с позитивным настроем, - признается Ольга.

Конкурсанты из Иркутской области представляют сельскую школу. Да не совсем обычную. Во-первых, она большая, в ней обучаются 1200 учеников. Во-вторых, с добрыми традициями, учреждению в этом году исполнилось 85 лет. В-третьих, здесь работают по-настоящему увлеченные люди. Ольга Казакова, например, является еще руководителем «Точки роста». Это специализированные центры, которые создаются по всей стране. Проект так же, как и конкурс «Флагманы образования. Школа», поддержан Минпросвещения РФ и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

- Представляете, как интересно сельским ребятишкам работать на 3D-принтере? В оснащенных кабинетах дети изучают информатику, ОБЖ и технологию, осваивают IT-технологии, - говорит учитель.

Ни про ребят, ни про учителей не скажешь, что они из глубинки. Есть и страницы в соцсетях, и видеоканалы, и свои методы работы.

- Когда веду уроки ОБЖ, стараюсь сочетать теорию с практикой, потому что монотонность никому не интересна, никто не будет слушать, - делится Ольга.

Кстати, работает Ольга в школе шесть лет. В профессию пришла… в 35. И это точно призвание!

- Была юристом в фирме, и мне предложили поработать в школе замдиректора по безопасности и охране труда, пока сотрудник в декрете. Стала замечать, что дети ко мне тянутся, да и мне интересно. Прошла обучение, повысила квалификацию. Поняла, что это мое, в школе я как рыба в воде, именно здесь могу полностью реализоваться.

Шансы на это у Ольги Казаковой и команды в целом есть. Ведь конкурс - это возможность заявить о себе, проверить знания, пройти образовательные программы и стажировки, стать профессиональнее, а также получить подарки от парт-неров конкурса.

Регистрируйтесь на конкурс, участие бесплатно.