Образование ИТ-образования в стране – это может быть выгодно

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Конкурсы и соревнования для начинающих айтишников в последние годы все набирают популярность.

Зачем и кому нужно участвовать в таких соревнованиях?

В первую очередь, это шанс для любознательных и амбициозных студентов, старших школьников и начинающих специалистов получить дополнительные возможности самообразования за пределами учебных аудиторий и стандартных учебников. Это трамплин для тех, кто хочет создавать высокотехнологичное будущее совместно с опытными профессионалами. Это способ оказаться в нужное время в нужном месте и счастливо «вариться» в котле единомышленников, реализуя собственные немалые таланты.

Тем более, что не всякие вузовские стены сейчас могут создать такие условия, так как скорость жизни опережает скорость переписывания учебных программ в высшей школе. Они устаревают быстрее, чем слушатель покидает лекционную аудиторию. Кроме прочего, в преподавательском корпусе недостает практикующих специалистов, и ощущается явная нехватка практических проектов. На данный момент наиболее подготовленными к реальным задачам по цифровизации экономики считаются выпускники МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МИФИ, СПбГУ, ИТМО и МФТИ. На помощь университетам и институтам приходит бизнес, испытывающий по мере перехода к инновационной экономике пока что неутолимый кадровый голод. Как сказано в докладе BCG, «Росатома» и WorldSkills, «потребность в кадрах остается одной из главных проблем на рынке труда», «невозможно найти достаточное количество профессионалов с нужной квалификацией». И по оценкам аналитиков Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), эта все растущая кадровая потребность в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) к 2024 году достигнет 290–300 тысяч человек в год. Согласно нацпроектам, к этому же году доля населения, обладающего цифровыми навыками, достигнет 40%.

В одном из интервью проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев рассказал, как решается эта проблема, а именно: для подготовки квалифицированных и талантливых специалистов, которых еще и найти нужно, ИТ-компании открывают совместные кафедры, курсы, лаборатории, устраивают специализированные конкурсы и соревнования (хакатоны и «воркшопы»), цель которых –как раз поиск одаренных молодых людей, в том числе сидящих еще за школьной и студенческой партой. Потом крупные корпорации принимают их на работу и обучают всему уже на ходу. Именно так действуют «Яндекс», Сбербанк, Huawei, «МегаФон», Mail.ru Group, Райффайзенбанк, 1С, и другие.

Александр Поповкин, руководитель Клуба хакатонщиков ФКН ВШЭ, рассказал о значении таких конкурсов для студентов и будущих специалистов:

- Студентам и другим участникам такие соревнования несут большую выгоду вне зависимости от того, какую цель преследует компания. В любом случае это возможность уникального нетворкинга, который позволит познакомиться с представителями компаний и, может быть, в дальнейшем найти работу. И, конечно, это профессиональное развитие. На хакатонах часто бывают менторы от индустрии, и появляются условия для общения с ними напрямую, для совместного роста, для диалога с профессиональными разработчиками, людьми из бизнеса. Возникают реальные предпосылки для коллективного решения поставленных задач, и таким образом человек приобретает ценные навыки. Также человек пополняет свое портфолио, будучи еще студентом: результаты участия в хакатоне можно включить в свое резюме, в свои достижения. Безусловно, такие вещи котируются. На собеседованиях часто задают вопросы о завершенных проектах. И, если у студента есть только диплом или курсовая, то это довольно грустно. А если он участвовал в хакатонах, побеждал там или занимал призовые места, то беседа всем становится куда интереснее, и кандидата могут взять на позицию.

Кроме того, в хакатоне студент может найти команду, зажечься идеей и развить свое дело в форме стартапа.

Компании вкладываются в преемственность кадров, поскольку от этого зависит развитие всей отрасли ИКТ и в целом реализация масштабной цифровизации в стране, а также и того футуристического завтра, о котором мы пока даже не догадываемся.

У Сай, вице-президент Huawei в регионе Евразия:

«Мир меняется так стремительно, что предсказать, какие профессии будут востребованы в цифровом будущем очень сложно. Разве могли мы представить профессию водителя до того, как появились автомобили? То, каким будет наш мир и какие специальности будут нужны – это дело будущих поколений. А наша задача – поддержать талантливых молодых людей, тех, кто ищет новые нестандартные пути, кто не останавливается на уровне базовых учебных программ, а идет вперед к инновациям, которые изменят жизнь общества».

Молодые люди чутко и смело реагируют на малейшие перемены и готовы не только воспринимать новое, но моментально его преобразовывать в еще более новое и удобное – в новейшее. Поэтому так активно развиваются онлайн-курсы и различные образовательные платформы.

Можно высоко взлететь!

Одной из таких стартовых площадок для начинающих суперайтишников могут стать ежегодные, ставшие уже традиционными, соревнования, которые проводит компания Huawei - Huawei Cup. Традиции традициями, но главная «фишка» этого конкурса в актуальности выбранных направлений. Списки номинаций раз от раза меняются, отражая самые последние достижения и изменения в сфере ИКТ. Для всех участников открыта бесплатная онлайн-школа, которая позволяет всем в равной степени тщательно подготовиться к заданиям и максимально успешно выступить. Слушателям онлайн-школы открыт доступ и к лекциям на образовательной платформе, которую используют для подготовки к сертификационным экзаменам как эксперты Huawei, так и инженеры заказчиков и партнеров. Это международная сертификация Huawei – HCIA. Компания-организатор соревнований сотрудничает и со многими вузам в рамках Huawei Cup, не желающими отставать от последних ИТ-тенденций.

У Сай, вице-президент Huawei в регионе Евразия:

«Рад, что наши соревнования Huawei Cup уже седьмой год подряд дают выдающимся студентам шанс попробовать свои силы в новейших технологических разработках и сделать первый шаг в будущую профессию».

За все годы для участия в конкурсе заявились более 52 000 студентов и молодых ИКТ специалистов из более чем 1000 университетов России и 19 стран Евразии. Росту популярности Huawei Cup среди студентов способствует в том числе и проведение региональных фестивалей Huawei Cup, которые традиционно проходят на базе ведущих вузов по всей России. Партнерами в проведении региональных фестивалей были Московский технический университет связи и информатики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Нижегородский государственный университете имени Н. И. Лобачевского, Новосибирский государственный технический университет и другие.

В этом году конкурсантам предлагались несколько номинаций: 5G («Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения»), AI («Модели и методы искусственного интеллекта»), Storage («Компоненты центров обработки данных»), IP («Технологии и протоколы IP сетей»), APP («Проектирование мобильных приложений Huawei»), наконец, IСT («ИКТ-Обозреватель» -здесь как раз пригодилась способность предвидеть будущее, угадывать, в каком направлении мир пойдет развиваться дальше. Перечисленные номинации в данный момент находятся на пике интереса и развития, очень популярны.

Как всегда, финалистов Huawei Cup 2021 ожидают весьма впечатляющие денежные призы и подарки. Это приятно, конечно, но соревнующиеся сражаются за идею и за ее реализацию, и в гораздо меньшей степени за материальные вознаграждения, потому как народ увлекающийся.