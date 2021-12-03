Звезды показали 50 оттенков красного: редкий выход Веры Брежневой, смелое декольте Софьи Эрнст и вдова Децла со звездами на груди

Вера Брежнева и Софья Эрнст на гала-ужине журнала Vogue. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Декабрь для звезд - месяц на разрыв: только успевай на званые вечера да новогодние огоньки. И у каждого при том свой дресс-код, так что менять наряды порой приходится прямо на заднем сиденье минивэна. На прошедшем накануне гала-ужине журнала Vogue Россия, например, всех гостей попросили явиться в вечерних туалетах красного цвета. Получилось ярко, хотя кое-кто и нарушил регламент...

Специально для вечера, который дал старт программе поддержки молодых дизайнеров, 20 знаменитые кутюрье сшили платья для своих любимых звезд. Так, Игорь Чапурин одевал Полину Гагарину, художница Полина Осипова готовила к рауту Ренату Литвинову, Алена Ахмадуллина выбрала "музой" Равшану Куркову, а Ульяна Сергеенко - Ксению Собчак. Последняя, к слову, осталась в восторге от своего дерзкого образа.

Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

- С этим ослепительным декольте я выгляжу как порнодива из немецких фильмов, не хватает только кружки пива. А какая у меня сегодня сумочка, - похвасталась Собчак, демонстрируя аксессуар в виде золотой лошадки-качалки. - Я не только красивая, но и самоироничная - это важно. Кстати, прическу доделывала прямо в машине, где у меня есть даже розетка для фена. Вот так тяжела жизнь! Стилисты меня проклинают.

В "битве декольте", кроме Собчак, поучаствовали и другие звезды. Софья Эрнст красовалась перед камерами в модном наряде с разрезами на животе, который подчеркнул ее безупречные формы после рождения троих детей. Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева, для которой этот выход в свет стал первым за несколько месяцев, появилась на ковровой дорожке в шляпе и комбинезоне, который сидел на певице, словно вторая кожа. Черный наряд соответствовал требованиям дресс-кода разве что пикантной деталью на груди - алой нашивкой, имитирующей нижнее белье.

Полина Гагарина. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Однако, некоторые "музы" предстали и вовсе без белья. Так, вдова Децла Юлия Киселева лихо распахнула пиджак и продемонстрировала репортерам голое тело с наклейками-звездочками на груди, ничуть не смущаясь 16-летнего сына Антония. Это появление стало самым обсуждаемым на званом вечере, а отец Децла Александр Толмацкий, увидев фото, разразился гневной отповедью в адрес снохи, с которой давно ведет холодную войну.

Вдова Децла Юлия Киселева (слева) с сыном Тони. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Оксана Акиньшина. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Лена Перминова. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Рената Литвинова. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Филипп Киркоров. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Равшана Куркова. Фото предоставлено Condé Nast Russia.

Алеся Кафельникова. Фото предоставлено Condé Nast Russia.