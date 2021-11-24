Топ-10 самых роскошных нарядов премии "Женщина года": Пересильд в платье за полмиллиона, а Барановская - за 250 тысяч

Наряд Юлии Пересильд оказался с космическим ценником. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роскошный наряд Яны Рудковской за 3,5 миллиона рублей от "короля ковровых дорожек" Джорджа Хобейка поразил гостей премии журнала Glamour "Женщина года". Длинный шлейф, обилие воланов и россыпь камней - в таком образе от кутюр впору блистать не только в столичной "Геликон-опере", но и в Каннах.

Яна Рудковская. Фото модели: Инстаграм бренда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, не только Яна Рудковская нарядилась на светский раут. Сайт kp.ru выяснил стоимость дизайнерских обновок знаменитостей, блиставших на премии. Спойлер: все оказалось дорого-богато, и лишь пара звезд предпочли демократичные бренды.

1. Юлия Пересильд: 489,7 тысяч рублей

Пересильд сделала ставку на итальянский дом моды Ermanno Scervino, впрочем, получить награду в номинации "Актриса года" ей это не помогло. Платье актрисы, побывавшей в космосе, и ценник имеет космический.

Юлия Пересильд. Фото платья: ГУМ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Аврора: 363 тысячи

Телеведущая выбрала мировой бренд - брюки и пиджак от французского модельера Paco Rabanne. Первые стоят 146,7 тысяч рублей, второй - 216,4 тысячи.

Аврора. Фото наряда: farfetch.com. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Юлия Барановская: 247 тысяч

Ведущая Первого канала нарядилась в наряд российского бренда SOL by Irena Soprano. Эти кристальные платья полюбил не только российский шоу-бизнес, но и мировые звезды: Бейонсе, Леди Гага и Пэрис Хилтон.

Юлия Барановская. Фото модели: Инстаграм бренда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4. Юлия Паршута: 132,6 тысячи

Певица, чья карьера переживает второе рождение, выгуляла мини от итальянского бренда Blumarine.

Юлия Паршута. Фото модели: Инстаграм бренда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5. Анна Седокова: 88,8 тысяч

Экс-"ВИА Гра" предстала перед камерами в бархате и перьях от австралийского бренда Bronx and Banco. Юбка стоит 700$, топ - 490$.

Анна Седокова. Фото моделей: Инстаграм бренда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

6. Жасмин: 69,9 тысяч

Похудевшая артистка подчеркнула фигуру платьем от российского дизайнера Даши Ли, за которое гости прозвали ее черным лебедем.

Певица Жасмин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

7. Марина Зудина: ок. 50-70 тысяч

Вдова Олега Табакова не сама сочетала полупрозрачную рубашку и юбку из перьев. Это готовый комплект от нашего бренда Yanina.

Марина Зудина с дочкой Машей. Фото модели: Инстаграм бренда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8. Виктория Дайнеко: 58 тысяч

Певица и кандидат в депутаты Госдумы, которая по итогам выборов осталась без мандата, выбрала смелый наряд с голой спиной и глубоким декольте отечественной марки Maltseva Style.

Виктория Дайнеко. Фото модели: Инстаграм бренда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9. Чулпан Хаматова: до 50 тысяч

Артистка, которую признали "Женщиной года", принимала поздравления в платье любимого бренда светской Москвы Alexander Terekhov. В прошлом году марка прекратила существование, поэтому наряды распродают с большой скидкой.

Чулпан Хаматова. Фото модели: Инстаграм бренда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10. Алина Загитова: ок. 15 тысяч

Олимпийская чемпионка оказалась неискушенной в светском этикете и надела на премию наряд, который российский бренд Viva Vox представил модникам аж в 2015 году. Три года назад в таком же платье блистала на одной из красных дорожек певица Наталья Подольская. После этого оставшиеся экземпляры распродавали со скидкой в 70%. Изначальная стоимость "наряда снежинки" - около 15 тысяч рублей.