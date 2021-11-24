Топ-10 самых роскошных нарядов премии "Женщина года": Пересильд в платье за полмиллиона, а Барановская - за 250 тысяч

Наряд Юлии Пересильд оказался с космическим ценником.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Роскошный наряд Яны Рудковской за 3,5 миллиона рублей от "короля ковровых дорожек" Джорджа Хобейка поразил гостей премии журнала Glamour "Женщина года". Длинный шлейф, обилие воланов и россыпь камней - в таком образе от кутюр впору блистать не только в столичной "Геликон-опере", но и в Каннах.
Яна Рудковская. Фото модели: Инстаграм бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Однако, не только Яна Рудковская нарядилась на светский раут. Сайт kp.ru выяснил стоимость дизайнерских обновок знаменитостей, блиставших на премии. Спойлер: все оказалось дорого-богато, и лишь пара звезд предпочли демократичные бренды.
1. Юлия Пересильд: 489,7 тысяч рублей
Пересильд сделала ставку на итальянский дом моды Ermanno Scervino, впрочем, получить награду в номинации "Актриса года" ей это не помогло. Платье актрисы, побывавшей в космосе, и ценник имеет космический.
Юлия Пересильд. Фото платья: ГУМ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
2. Аврора: 363 тысячи
Телеведущая выбрала мировой бренд - брюки и пиджак от французского модельера Paco Rabanne. Первые стоят 146,7 тысяч рублей, второй - 216,4 тысячи.
Аврора. Фото наряда: farfetch.com.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
3. Юлия Барановская: 247 тысяч
Ведущая Первого канала нарядилась в наряд российского бренда SOL by Irena Soprano. Эти кристальные платья полюбил не только российский шоу-бизнес, но и мировые звезды: Бейонсе, Леди Гага и Пэрис Хилтон.
Юлия Барановская. Фото модели: Инстаграм бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
4. Юлия Паршута: 132,6 тысячи
Певица, чья карьера переживает второе рождение, выгуляла мини от итальянского бренда Blumarine.
Юлия Паршута. Фото модели: Инстаграм бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
5. Анна Седокова: 88,8 тысяч
Экс-"ВИА Гра" предстала перед камерами в бархате и перьях от австралийского бренда Bronx and Banco. Юбка стоит 700$, топ - 490$.
Анна Седокова. Фото моделей: Инстаграм бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
6. Жасмин: 69,9 тысяч
Похудевшая артистка подчеркнула фигуру платьем от российского дизайнера Даши Ли, за которое гости прозвали ее черным лебедем.
Певица Жасмин.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
7. Марина Зудина: ок. 50-70 тысяч
Вдова Олега Табакова не сама сочетала полупрозрачную рубашку и юбку из перьев. Это готовый комплект от нашего бренда Yanina.
Марина Зудина с дочкой Машей. Фото модели: Инстаграм бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
8. Виктория Дайнеко: 58 тысяч
Певица и кандидат в депутаты Госдумы, которая по итогам выборов осталась без мандата, выбрала смелый наряд с голой спиной и глубоким декольте отечественной марки Maltseva Style.
Виктория Дайнеко. Фото модели: Инстаграм бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
9. Чулпан Хаматова: до 50 тысяч
Артистка, которую признали "Женщиной года", принимала поздравления в платье любимого бренда светской Москвы Alexander Terekhov. В прошлом году марка прекратила существование, поэтому наряды распродают с большой скидкой.
Чулпан Хаматова. Фото модели: Инстаграм бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
10. Алина Загитова: ок. 15 тысяч
Олимпийская чемпионка оказалась неискушенной в светском этикете и надела на премию наряд, который российский бренд Viva Vox представил модникам аж в 2015 году. Три года назад в таком же платье блистала на одной из красных дорожек певица Наталья Подольская. После этого оставшиеся экземпляры распродавали со скидкой в 70%. Изначальная стоимость "наряда снежинки" - около 15 тысяч рублей.
Алина Загитова. Фото модели: ВК бренда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ