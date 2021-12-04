«Ради устойчивого развития»: Россельхозбанк создает некоммерческий фонд «Экология»

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Он будет финансировать проекты, направленные на защиту окружающей среды. Повестка устойчивого развития - одна из главных тенденций в мире. Задача крупного бизнеса - сделать так, чтобы деятельность крупных предприятий оставляла как можно меньший негативный след. И финансовый сектор играет здесь немаловажную роль. Выпуск «зеленых» облигаций и поддержка только ответственных компаний. Вот что могут сделать банки ради достижения целей устойчивого развития.

НЕ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЯ

Английская аббревиатура ESG (Environmental, Social and Governance) означает ответственное поведение бизнеса, направленное на устойчивое развитие. Суть новой политики заключается в том, чтобы рост экономики не сопровождался негативными последствиями для окружающей среды или общества.

Все началось с того, что в 2015 году Организация объединенных наций (ООН) сформулировала 17 целей устойчивого развития. Это подстегнуло развитие ответственного финансирования. Годовой объем привлечения средств в рамках этих программ вырос с $85 млрд в 2015 году до $732 млрд в 2020-м.

В России инфраструктура для применения ESG-практик банками только формируется: сформулированы национальные цели устойчивого развития, разработана таксономия ВЭБ.РФ, создан сектор устойчивого развития, определено финансирование в рамках нацпроекта «Экология».

РАБОТА В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Россельхозбанк имеет все предпосылки для внедрения концепции устойчивого развития. Большая часть кредитного портфеля РСХБ приходится на сектор АПК, который также подвержен ESG-рискам.

- Мы стремимся развивать ESG-стратегию гармонично, - то есть уделять внимание всем 3 направлениям. Работаем с крупными клиентами, предоставляя им необходимую инфраструктуру и «зеленое» финансирование. Работаем с розничными клиентами, обеспечивая популяризацию ESG-тематики и предоставляя инвестиционные проекты: биржевые фонды и ESG-облигации. И наконец, работаем внутри банка, обеспечивая возможность участия сотрудников в экологических и социальных проектах, - объяснила Анна Кузнецова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

ФОНД «ЭКОЛОГИЯ»

И хотя термин ESG включает в себя несколько направлений, большая роль отводится защите окружающей среды. В связи с этим крупные компании и банки не только приводят в соответствии с целями устойчивого развития свои внутренние регламенты, но и реализуют внешние проекты. Россельхозбанк объявил о создании некоммерческого Фонда поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды (Фонд «Экология»).Фонд будет поддерживаться не только банком, но и крупными компаниями, учебными заведениями и физическими лицами. Фонд «Экология» будет осуществлять выдачу грантов на перспективные проекты по защите окружающей среды, охране животного и растительного мира и природных ресурсов, организовывать мероприятия, направленные на продвижение принципов устойчивого развития, проводить обучение.

В настоящее время идёт подбор соответствующих проектов. В рамках работы фонда планируется привлечение средств физлиц, которые будут направлены на различные инициативы. В частности, предполагается, что физические лица смогут проголосовать за понравившийся проект.

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1300 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».