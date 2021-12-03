Светлана Щепелина: Мы не даем детям готовые знания, а учим добывать их самим

Команда школы № 7 - Юлия Заитова, Светлана Горевая, Светлана Щепелина и Наталья Клинг (слева направо). Фото из личного архива героев

Цель стартовавшего в России конкурса «Флагманы образования. Школа» - найти и поддержать талантливых управленцев. Запустила его президентская платформа «Россия - страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заявки подали уже свыше 30 тысяч участников, регистрация продлится до 10 декабря. В конкурсе зарегистрировалась команда из средней школы № 7 города Петров Вал Волгоградской области, которую собрала директор Светлана Щепелина. Они настоящие профессионалы: учителя начальной школы, русского языка и литературы, географии и математики, у каждого есть функции администраторов.

- Мы живем в глубинке и считаем, что участие в конкурсах нас развивает, - делится Светлана Щепелина. - Общение с людьми со всей нашей огромной страны дает понять, то ли мы делаем, так ли, насколько идем в ногу со временем.

В глубинке сейчас дефицит педагогических кадров, но в петроввальской школе знают, как эту проблему решить.

- Многие из сегодняшних учителей - выпускники нашей школы. Мы даем целевые направления старшеклассникам. Причем я уже трех мальчиков привела к нам в школу и этим горжусь - они все мои ученики, - рассказывает директор. - На встрече с депутатом Госдумы разговаривали о дефиците мужчин в образовании. Я вижу выход в том, чтобы ребятам, которые идут после института в школу, засчитывали это как альтернативную службу.

ИЗМЕНИЛИСЬ НЕ ДЕТИ, А РОДИТЕЛИ

Светлана Щепелина работает в школе 35 лет и считает, что за это время дети не сильно изменились, в отличие от родителей и их отношения к школе.

- У родителей сегодня потребительское отношение к школе, они считают, что она должна, обязана. Но мы должны действовать вместе, только в этом случае будет успех, - отмечает педагог. - Хочется, чтобы у детей было отношение к учителю, как когда-то было у нас. Нельзя нивелировать авторитет педагога, понижая его, родители теряют и свой.

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО

Каждый урок - это свое-образный вызов.

- Мы не даем готовые знания, а учим детей добывать их самостоятельно, так, чтобы им это было интересно. Это и проблемное, и практико-ориентированное обучение. Мы не натаскиваем ребят к олимпиадам, ЕГЭ. Мы даем им инструментарий. Научить учиться - это очень важно, - считает Светлана Щепелина.

И на собственном примере показывает ученикам, что учиться можно всю жизнь. Это и изучение итальянского языка, и участие в конкурсе, призеры которого смогут повысить квалификацию.

- Меняются источники информации, способы ее добычи, приоритеты, но есть незыблемые вещи, которыми должен владеть человек, чтобы всегда развиваться, - делится директор. - Именно в этом направлении мы идем.

Регистрируйтесь на конкурс, участие бесплатно.