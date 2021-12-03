Лилит Арутюнян: Хороший учитель тот, кто уважает, любит, понимает детей

Команда школы № 17 Владивостока (слева направо): Кирилл Юрьевич Самойлов, Светлана Владимировна Дьячкова, Юлия Сергеевна Шульгина, Лилит Андраниковна Арутюнян. Фото из личного архива героев

- Мы рады, что конкурс для команд управленцев в сфере образования вызвал отклик у педагогов и администраций учебных заведений по всей России. Уверен, что такой формат будет способствовать выявлению и развитию управленческих компетенций участников, - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заявочная кампания конкурса «Флагманы образования. Школа» продлится до 10 декабря, но многие команды уже сформированы и ждут первый этап - дистанционное тестирование. Школу № 17 из Владивостока представит команда в составе замдиректора по воспитательной работе Кирилла Самойлова, учителей начальных классов Светланы Дьячковой и Юлии Шульгиной, а возглавляет команду директор школы Лилит Арутюнян.

- Как вы формировали свою команду?

- Выбирали открыто всем коллективом. Получился интересный состав: разносторонние люди, у каждого разный подход, разные методики преподавания. Для Юлии, которая работает в школе второй год, это дебют. Готовы решать разные задачи в рамках конкурса, но мне лично больше важна не победа, а процесс работы в команде. Я от этого заряжаюсь, хочется больше творить и приносить пользу.

- Что вас подвигло на выбор профессии?

- Еще в седьмом классе я решила, что хочу быть такой же, как мой учитель английского языка. Правда, я изучала корейский - специфичный язык, но в Приморье он востребован, у нас много школ, где изучают восточные языки.

Начинала в гимназии № 2, четыре года работала преподавателем. А в 27 лет стала директором школы № 17. Сейчас совмещаю административную работу с преподаванием английского. Считаю, что секрет хорошего учителя - трудолюбие и стремление менять все вокруг к лучшему.

- А что такое для вас хороший учитель и много ли таких во Владивостоке?

- Хороший учитель - тот, который любит детей. Кто-то говорит, что учитель как раз не обязан этого делать. Но пока ты не научишься любить детей, каким бы правильным, грамотным ты ни был, если ты не испытываешь тепло, с добротой не относишься к детям, то теряется важный момент - взаимоотдача. Дети очень хорошо чувствуют людей. Когда ты открыт по отношению к ним, они открываются тебе. Воспитать личность можно не только через предмет, который ты хорошо преподаешь, а именно через любовь, понимание и уважение к ребенку. То есть хороший учитель тот, который уважает, любит, понимает детей. Ребенку много не надо, его нужно услышать и ему нужно помочь.

Во Владивостоке много высококвалифицированных педагогов, которые могли бы составить конкуренцию московским. Есть и передовые школы, но их мало. В нашем городе передовой должна быть как минимум каждая вторая школа.

Регистрируйтесь на конкурс, участие бесплатно.

Справка «КП»

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования» - это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.