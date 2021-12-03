«Он вез девушке цветы. Не доехал пару домов»: Новые подробности расстрела таксиста в центре Москвы

Сотрудники оперативных служб на месте дорожного конфликта со стрельбой в Тверском районе столицы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Стали известны новые подробности стрельбы у Белорусского вокзала в Москве. Напомним, днем в пятницу, 3 декабря, двое водителей подрались на обочине Большой Грузинской улицы.

По предварительным данным, сидевший за рулем элитного внедорожника «Кадиллак Эскалейд» мужчина вышел разбираться с водителем такси - посчитал, что тот подрезал его машину. Слово за слово, в ход пошли кулаки, а затем владелец «Кадиллака» несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

По словам очевидцев, таксист упал, на асфальте под ним очень быстро образовалась лужа крови. Приехавшие по вызову очевидцев полицейские задержали стрелка. Раненого увезли в больницу на карете скорой помощи.

Как стало известно, в момент инцидента водитель такси выполнял заказ по доставке цветов.

Водитель «Кадиллака» несколько раз выстрелил в таксиста из травматического пистолета. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Не доехал до места буквально несколько домов, - рассказал KP.RU осведомленный источник. - Девушка, которая ждала букет, вышла встретить таксиста - она видела в приложении, где стоит машина. Подошла к авто, а таксист уже без сознания, в крови, его медики в скорую грузят...

Цветы, кстати, девушка из машины забрать не смогла. Полицейские не разрешили. Кто знает, может цветы еще и вещдоками станут...

Магазин, который отправлял эти цветы с таксистом-курьером, оперативно сделал новый букет и доставил его с другой машиной. На этот раз без приключений.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в водителя такси стрелял 43-летний москвич Дмитрий Малахов. Он задержан. Известно, что ранее мужчина был дважды судим - за кражу и побои.

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