Рекорды Киркорова, обручальное кольцо Гагариной и приемная дочь Успенской: как прошла премия «Виктория»

По традиции за парад нарядов отвечал король сцены Филипп Киркоров, который за вечер сменил три «лука». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на пандемическую хмурость, первая национальная музыкальная премия «Виктория» в Кремлёвском дворце отгремела с шиком-блеском.

По традиции за парад нарядов отвечал король сцены Филипп Киркоров, который за вечер сменил три «лука». Один из них был в стиле Дэвида Коперфильда - элегантный костюм, декорированный стразами и как дополнение к образу - трость.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, выбор образа эдакого волшебника -фокусника для Филиппа не случаен. В детстве любимой игрушкой артиста был набор юного фокусника. Любовь к шоу у Киркорова, видимо, от бабушки.

- Любовь Орлова всегда была моей любимой актрисой. Моя бабушка Лида работала в цирке и в одноимённом фильме дублировала великую Орлову в одной из сцен, - раскрыл семейную тайну Киркоров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также артист в этот вечер стал рекордсменом «Виктории»: он был представлен во всех главных номинациях.

- Неожиданно оказался рекордсменом в номинациях! И ушёл с наградой за видеоклип «По камням по острым». Спасибо авторам этой композиции Виктории Кохана и Михаилу Гуцериева, которые открыли новую эпоху «элегантного Филиппа Киркорова».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элегантной на премии была и Кристина Орбакайте, которая выбрала для выхода в свет дизайнерский брючный костюм.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полина Гагарина же блистала не только пурпурным нарядом, но и кольцом, которое очень было похоже на обручальное. Похоже, артистка снова собралась в ЗАГС.

- Скорее всего, это обручальное кольцо выполнено из платины. Стоит такое кольцо (в зависимости от характеристики камня) в пределах 150-200 тысяч евро,-объяснил kp.ru дизайнер украшений Влад Торхов.

Напомним: после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым Гагарина стала появляться в свете с саунд-продюсером ChinKong Владимиром Чиняевым. Недавно влюблённые были замечены в Дубае, на концерте Дианы Арбениной. Полина была с детьми, которые, судя по всему, уже давно знакомы с ее бойфрендом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А 67-летняя Люба Успенская приехала с 3-летней девочкой-моделью Николь, которую называет своей приёмной дочерью.

- Будто сама ее родила! - говорит о своей названной дочке артистка.

Ранее певица заявляла, что хочет нанять суррогатную мать. Но потом взяла опеку над 3-летней девочкой. Малышка недавно участвовала в модном показе Яны Рудковской, теперь вот пришла с Любой не музыкальную премию. Похоже, артистка хочет, чтобы ее любимица со временем нашла себя в шоу-бизнесе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артистка не скрывает, что давно мечтает об ещё одном ребёнке.

- Я может, ещё стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что, рыжая? -заявила накануне 67-летняя королева шансона.

У Успенской уже есть взрослая дочь Татьяна. Стать снова мамой она планирует с помощью процедуры ЭКО и суррогатной матери.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГО ЕЩЁ НАГРАДИЛИ?

Победителем в трех номинациях стал музыкант Леонид Агутин – он был признан лучшим певцом и композитором, а также его песня «Включите свет» была названа «Песней года».

Лучшей певицей стала Полина Гагарина, а приз в номинации «Поп-группа» вручили «Artik & Asti».

Земфиру же назвали «Лучшим рок-исполнителем», но артистка не присутствовала на премии.

Хип-хоп исполнителем года окрестили Басту, а статуэтку в номинации «Открытие в мире классической музыки» получил пианист Иван Бессонов.