Нужен человек в команду: Мария Устинова о подборе вакансий для людей с инвалидностью в центре «Моя работа»

Флагманский центр занятости «Моя работа» на улице Щепкина открылся три года назад Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

О работе центра и новых технологиях трудоустройства рассказала Мария Устинова, исполняющая обязанности директора Центра занятости населения «Моя работа».

Новый центр, новые подходы, новые технологии

Флагманский центр занятости «Моя работа» на улице Щепкина открылся три года назад. На открытии Центра мэр Москвы Сергей Собянин говорил о необходимости внедрения новой модели службы занятости, ухода от формальных подходов к трудоустройству и формированию новой инфраструктуры службы занятости населения.

Сегодня московская служба занятости – это крупнейший государственный кадровый оператор. Здесь полностью изменился формат работы с клиентами: глубинное интервьюирование и профессиональная ориентация, построение карьерного сценария и особый подход к кандидатам с инвалидностью.

- Мы подбираем наиболее подходящих друг другу соискателей и работодателей, организовываем им встречу и максимально объективно и открыто рассказываем информацию друг о друге. В части работы с людьми с инвалидностью мы используем такие же принципы. У нас есть понимание, что это не благотворительность и работодателю нужен человек в команду, который будет выполнять поставленные перед ним задачи, - говорит Мария Устинова, исполняющая обязанности директора Центра занятости населения «Моя работа».

Анализ кандидата – рецепт успешного трудоустройства

- К сожалению, наше общество не очень толерантно и не всегда принимает людей с инвалидностью. В современном обществе до сих пор существует ряд стереотипов в части мотивации или трудоспособности соискателей с инвалидностью.

«Мы предлагаем рассматривать при приеме на работу не «диагноз» или «группу инвалидности», а конкретные рабочие функции. Такой подход позволяет работодателям избавляться от стереотипов и воспринимать кандидатов более объективно»

- Наша цель — определить уровень квалификации и образования, социальной активности, коммуникабельности кандидата, правильно преподнести его работодателю, максимально объективно рассказав о компетенциях, возможностях и ограничениях, при этом подчеркнув все достоинства соискателя, как работника и человека. Нам бы хотелось, чтобы брали всех на работу, но мы понимаем, что работодателю нужны сотрудники на определенную функцию, - говорит Мария Устинова.

Работодатели порой выставляют слишком завышенные требования к людям с инвалидностью. В первую очередь, это связано с опасениями в части возможностей такого кандидата, а также его интеграции в существующий коллектив.

- Но и сами представители компаний сталкиваются с трудностью подбора персонала: где найти профессионала с инвалидностью, как интегрировать соискателей с инвалидностью в рабочую среду?

- Сейчас служба занятости владеет информацией о выполнении работодателями требований закона о квотируемых рабочих местах для инвалидов. И для нас это инструмент выхода на работодателя: мы знаем, какое количество квотируемых мест должен «закрыть» каждый работодатель. Это позволяет вести точечную работу с работодателями и объяснять им, что же такое люди с инвалидностью и как встроить их в рабочий процесс конкретной организации.

Точно так же, как и с соискателями - объяснять им, как устроен рынок труда, что их ждет в процессе трудоустройства. Зачастую не самим соискателям, а их семьям, которым очень страшно отпустить своих детей в самостоятельную жизнь, - рассказала Мария Устинова.

- Расскажите детальнее о том, как вы помогаете людям с инвалидностью найти работу

- Мы организовали специальную площадку, клуб для соискателей с инвалидностью «Хочу работать», где два раза в месяц проводим встречи кандидатов с работодателями, на которые приглашаем представителей 12–15 компаний. Они знакомятся, обмениваются резюме, проходит первичное собеседование. Сейчас для соискателей с инвалидностью несколько тысяч вакансий в самых разных сферах: тут и рабочие профессии, и делопроизводство, и финансовая сфера, и IT. Если раньше наши ярмарки вакансий больше напоминали клуб по интересам, где соискатели знакомились друг с другом, занимались на мастер-классах по изготовлению поделок, то сейчас главная наша цель — трудоустроить людей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один способ, с помощью которого мы добиваемся трудоустройства людей с особенностями здоровья – это проект для мотивированных на трудоустройство соискателей с инвалидностью «ТОП-500 резюме». Мы создавали его для персонализированного представления наших кандидатов работодателям и таргетированного трудоустройства. Наши специалисты подготавливают индивидуальную качественную презентацию кандидата с описанием его сильных сторон и особенностей. Она включает конкурентоспособное резюме, составленное нашим карьерным экспертом, деловую профессиональную фотосессию, сопроводительное письмо в конкретную организацию на конкретную позицию и оценку личных компетенций по результатам профориентационного тестирования. Кстати, в нашей линейке сейчас около 120 таких тестов. Мы обсуждаем нашу базу кандидатов с каждым работодателем, подбирая наиболее подходящих по его критериям к свободным вакансиям, которые есть в компании.

Сейчас у нас более 500 мотивированных кандидатов с различными профессиями, квалификациями, темпераментами и личными качествами. Кандидаты с инвалидностью не часто возвращаются к нам за помощью, большинство в ней больше не нуждается – работа теперь у них есть. И мы знаем точно, что ее может найти каждый, - сказала Мария Устинова.

- Есть люди с инвалидностью, которые не могут быть устроены на рынке труда из-за серьезных ограничений в части выполнения трудовых функций. Как вы помогаете им?

- Безусловно, такие люди есть, но мы сотрудничаем с такими работодателями, которые готовы работать и с такой категорией соискателей, понимая, что у них другая задача и миссия в коллективе. Чаще всего подобным кандидатам мы предлагаем другие виды занятости, которые не связаны непосредственно с трудоустройством, например, работа в мастерских. В рамках конкурса «Москва – добрый город» Центр занятости населения «Моя работа» предоставил 50 помещений общей площадью 11 000 квадратных метров в безвозмездное пользование некоммерческим организациям. Из них 17 помещений переданы под мастерские для работы с гражданами с ментальной инвалидностью и инвалидами с множественными ОВЗ, - рассказала Мария Устинова.

«Порой мы не знаем, что у них есть инвалидность»

Полезными кейсами заинтересованные работодатели делятся в рамках круглых столов «Трудоустройство кандидатов с инвалидностью и формирование инклюзивной среды». Очередной прошел на площадке Центра занятости населения «Моя работа».

- Для нас очень важны такие мероприятия, мы хотим стать экспертной площадкой, на которой представители рынка труда могут обсудить возникающие сложности и договориться, - говорит Мария Устинова, исполняющая обязанности директора Центра занятости населения «Моя работа».

Некоторые работодатели четко понимают, какой вид деятельности они могут предложить людям с ограниченными возможностями. Недавно смог найти работу в банке москвич, который прикован к кровати, но он способен работать на компьютере.

- Мы предлагаем вакансии, где не нужно общаться по телефону. Мы своих сотрудников можем никогда и не видеть. Порой мы даже и не знаем, что у них есть инвалидность. Нам помогает наша бизнес-модель без офисов, к удаленной работе мы стали переходить еще в 2014 году, - рассказал Арсений Розин, менеджер проектов «Тинькофф Банк».

Одним из ключевых вопросов работодателей: где взять квалифицированного сотрудника. Если с упаковщиками товаров, сборщиками ручек и других товаров, понятно – люди выполняют простые алгоритмы, то с вакансиями высокой квалификации сложнее. Некоторые предприятия пошли по дороге подбора кадров еще в учебных заведениях.

- Мы предоставляем возможность стажировки, у нас есть заинтересованность обучить человека, - говорит Андрей Голомазов, руководитель направления подбора экспертов для российского исследовательского института Huawei.

В центре «Моя работа» на Щепкина людям с инвалидностью также предлагают пройти бесплатное обучение – длится оно до трех месяцев. После этого актуализируется резюме человека и начинается поиск вакансий под новые возможности.