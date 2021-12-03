«Фармасинтез» лауреат Национальной премии «Приоритет-2021»

Премия за достижения в области внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ. Фото предоставлено пресс-службой «Фармасинтез»

Премия вручается за достижения в области внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

Компании демонстрируют свои достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, технологической модернизации производства и его эффективности на практике, обеспечении потребностей в продукции за счет внутреннего производства, в том числе по программе импортозамещения и трансфера технологий.

«Фармасинтез» был отмечен в номинации «Фармацевтика и микробиология» за внедрение лекарственного препарата «Ремдеформ» (МНН Ремдесивир).

Ремдесивир (ТН «Ремдеформ» РУ № ЛП-006505 от 14.10.2020 г.) применяется для лечения новой коронавирусной инфекции и входит во все схемы лечения в условиях стационара в 13.1 версии временных методических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19, утвержденных Минздравом России.

Компания «Фармасинтез» является единственным производителем лекарственного препарата Ремдесивир на территории РФ.

Ранее, компания «Фармасинтез» становилась лауреатом премий:

- «Приоритет-2017», номинация «Фармацевтика и микробиология»

- «Приоритет-2018», номинация «Трансфер технологий»

- «Приоритет-2019», номинация «Фармацевтика и микробиология»

- «Приоритет-2020», номинация «Фармацевтика и микробиология»