Известная певица рассказала о том, что Татьяна Овсиенко скрывает долгие годы

Татьяна Овсиенко в последнее время редко появляется на публике. Ходили слухи, что у артистки возникли проблемы с алкоголем

Татьяна Овсиенко была необычайно популярна в 90-х годах. Яркая блондинка выступала в группе "Мираж" - была одной из солисток. Вокруг вокалисток коллектива ходило множество слухов. Самый распространенный - все девушки пели голосом несравненной Маргариты Суханкиной. На днях она дала очень откровенное интервью Борису Корчевникову.

В конце 80-х группа "Мираж" была одним из самых популярных коллективов СССР. Первый сборник группы стал музыкальной сенсацией. Хитами "Музыка нас связала", "Звезды нас ждут" и другими песнями заслушивались и стар, и млад. При этом только ограниченный круг в музыкальной тусовке знал о том, что в самом коллективе постоянно происходили жуткие конфликты и бесконечные разборки.

Сейчас, рассказывая о "Мираже", экс-солистки группы выдают каждая свою версию. Например, Татьяна Овсиенко отмечала, что на концертах каждая из участниц пела своим голосом. Мол, голос Маргариты Суханкиной на записях всегда перерабатывался на компьютере. Однако 57-летняя Суханкина назвала это ложью. Как заявила артистка, вокалистки исполняли хиты под фонограмму с ее голосом.

"Они выходили на сцену, танцевали под мой голос, открывали рот. И на концерты брали мои фонограммы и работали под них. Без ложной скромности, я понимала всегда, что две эти золотые связки находятся у меня в глотке. Я в любой момент могу встать к микрофону и спеть любую песню. А все эти бесконечно сменяющиеся девушки этого сделать не смогут. Или смогут, но не так. У меня никто не отнимет этого, и это всегда будет со мной", - заявила Суханкина в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, Овсиенко не спела ни одного хита культовой группы. Она отметила, что Татьяна на сцене просто "торговала лицом". "У Татьяны голос ограничен. Что касается «Миража», она вообще ничего не пела, как говорится, от слова совсем. И даже умудрилась на моем голосе сделать титул «Заслуженной артистки». У меня его даже нет. С чем я ее и поздравляю», - отметила Маргарита Суханкина.

Стоит отметить, что Татьяна Овсиенко в последнее время редко появляется на публике. Ходили слухи, что у артистки возникли проблемы с алкоголем. Но, возможно, дает о себе знать старая травма. В 1989 году группа "Мираж", где Овсиенко в то время была солисткой, ехала после концерта из "Лужников" еще на одно выступление. Музыканты опаздывали. Водитель, решив сократить дорогу, резко развернулся через две сплошные полосы.

"Я посмотрела в окно и увидела несущийся прямо на нас автомобиль… Дальше ничего не помню - очнулась в реанимации НИИ имени Склифосовского. Перелом поясничного отдела позвоночника. Лежу за ширмочкой и слышу разговор медсестер: «Доктор говорит, что она вряд ли сможет ходить. И это в 22 года!»", - вспоминала в одном из интервью Овсиенко.

По ее словам, тогда она радовалась, что осталась жива. Реабилитация была долгой и мучительной. Едва оправившись, стала ездить на гастроли, но пела сидя. "Ходить толком я все еще не могла: пройду два шага - и сознание теряю. Трагедия лишь подогрела интерес публики. Когда объявляли мой выход, в зале гасили свет, посреди сцены ставили стул и кто-то из ребят в темноте выносил меня на руках", - рассказывала вокалистка.