Татьяна Овсиенко узнала об измене мужа от близкой подруги прямо на шоу

Татьяна Овсиенко была необычайно популярна в 90-х годах. Впервые зрители увидели яркую блондинку в составе известной группы "Мираж". Именно тогда началась музыкальная карьера певицы. Своих детей у исполнительницы нет, но она воспитала приемного сына, которого взяла из детдома, когда ребенку было два года. Ее единственным мужем был продюсер Владимир Дубовицкий. Однако спустя 14 лет супруги развелись из-за измены.

До брака с Татьяной Овсиенко ее единственный муж Владимир Дубовицкий был женат на Ирине Аллегровой. Продюсер и певица расстались в 1990 году. Как раз незадолго до этого Владимир начал ухаживать за Татьяной. Именно поэтому ходили слухи, что Овсиенко якобы увела у Ирины ее супруга. Однако сама экс-солистка группы "Мираж" это отрицает.

По ее словам, когда у Дубовицкого и Аллегровой начались личные проблемы, продюсер попросился какое-то время пожить в квартире Татьяны. А так как та постоянно ездила с гастролями, то пустила Владимира к себе домой. А потом между ними вспыхнула искра.

"К тому моменту между ним и Аллегровой было все закончено. У Ирины была своя судьба, Володя решил связать жизнь со мной. Ну, пусть ненадолго. Как-то у нас началось с дружбы, а переросло в любовь. Он очень обо мне заботился. Володя - человек с большим сердцем. Я полюбила его очень сильно", - заявила Овсиенко в студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Примечательно, что Овсиенко и Аллегрова дружат по сей день. Дубовицкого они теперь называют "общим мужем". "Мы дружим! У нас все хорошо. Ирина, когда поняла, что Владимир уходит ко мне, передала его любимую чашку, еще что-то, его любимые вещи. Но мы никогда не ссорились", - разоткровенничалась Татьяна о взаимоотношениях с Аллегровой.

Татьяна Овсиенко и Владимир Дубовицкий с их приемным сыном Игорем. Фото: russia.tv

Дубовицкий и Овсиенко не смогли завести общих детей и взяли ребенка из детского дома, который впоследствии стал им сыном. "У Игореши был врожденный порок сердца. Мама отказалась от мальчика. Я решила попробовать помочь малышу, но врачи не брались за него. Один профессор согласился сделать операцию Игореше. И все прошло успешно. Вот теперь у меня есть такое чудо! Сын Игорь сделала меня очень счастливой. Это Боженька подарил мне его, чтобы я стала не только счастливой мамой, но и бабушкой", - подчеркнула звезда.

На Владимира она зла не держит, хоть он ее и предал. Татьяна вспомнила, что узнала от подруги об измене мужа и о том, что у него от другой родился ребенок, на шоу "Большие гонки".

"Я не понимала только одного: почему нельзя было прийти и сразу обо всем сказать. Просто человек влюбился. Сейчас у него все хорошо и прекрасно. Двое детей. Я, конечно, за него рада. У нас еще в начале наших отношений была договоренность, если кто-то влюбится, то сразу скажет. Мне на развод, к примеру, подарили «Мерседес»", - пожимает артистка плечами.

Татьяна также впервые опровергла любовную связь с актером Валерием Николаевым. Им приписывали бурный роман. Этот факт не отрицал даже сам актер. "Это ошибочка! Да, Валера жил в моей квартире, я пустила его на время. Он тогда только вернулся из Америки, обустраивался в Москве. Я еще много помогала ему, к примеру, ходить на передачи и прочее. Очень хорошо отношусь к нему", - пояснила 53-летняя артистка.