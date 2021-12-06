«Мы можем сохранить нашу планету»: Глюкоза презентовала первый в Екатеринбурге экоцентр

В Екатеринбурге состоялось открытие первого экоцентра и музея вторсырья в рамках проекта «Сохраним планету вместе». Организаторами стали торговая сеть «Пятёрочка», компания Procter&Gamble, а также эксперты в области экологии и ответственного потребления вещей – проект «Сборка» и ГК «ЭкоТехнологии». Екатеринбург был выбран в качестве города, в котором откроют экоцентр, в результате национального голосования. А амбассадором выступила певица Глюкоза.

«КП»-Екатеринбург расскажет и покажет, как будет функционировать экоцентр.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Основная задача проекта «Сохраним планету вместе» заключается в том, чтобы показать людям, насколько важно беречь нашу планету, правильно использовать вещи и перерабатывать вторсырье, а также сделать ответственное потребление проще и удобнее для покупателей. Экоцентр «Сборка» позволит популяризировать сбор и сортировку отходов.

- Мы объединены общими целями. Это осознанное потребление и помощь окружающей среде, - рассказала директор департамента общественных коммуникаций «Пятёрочки» Оксана Трофимова. - Для нас этот проект – это возможность помочь жителям Екатеринбурга научиться осознанному потреблению и правилам сдачи мусора.

Авторы и организаторы проекта уверены, что осознанное потребление и правильное разделение мусора должны стать нормой для каждого.

- Я верю, что изменить свои повседневные привычки может каждый, будь то раздельный сбор мусора и сдача его на переработку или поход в магазин с одноразовой сумкой, - рассказала в видеообращении певица Глюкоза. - Я верю, что вместе с вами мы сделаем много хорошего для нашей планеты.

Значительную часть экоцентра занимает зона просвещения, где люди могут узнать много полезной информации о том, что они могут сделать уже сегодня для нашего будущего.

КАК РАБОТАЕТ ЭКОЦЕНТР?

Заглянуть в экоцентр «Сборка» и принести на переработку пластик, картон, какую-либо технику, а также другие вещи вы сможете по адресу Хохрякова 74. Нужно зайти в здание в самую левую дверь и подняться на второй этаж.

В центре вас встретят контейнеры для распределения вторсырья, небольшой магазинчик, а также зона буккросинга, лекторий и отдельный зал, в котором посетители смогут узнать о том, как вещи попадают на свалки, как можно переработать секло, пластик, дерево и другие отходы. Например, из переработанных крышечек можно сделать отличный радужный скейтборд.

Есть в экоцентре и магазин. Это небольшая зона с многоразовыми товарами, такими как сумка-авоська, шоперы, а также мыло ручной работы, стиральные порошки в стеклянных банках.

Также в дальнейшем в центре планируется открыть секонд-хенд.

Буккросинг или же обмен книгами – это не только еще один способ продлить вещам жизнь, но и то, что может объединить людей со всего города. Сюда вы можете принести свои старые книги, а взамен взять другие с полок, чтобы почитать. Так что внимательно осмотрите свою библиотеку. И, возможно, там найдется то, чем вы захотите поделиться

ЗОНА ВТОРСЫРЬЯ

Основная зона экоцентра – это 12 контейнеров, в которые вы сможете выбросить пластик, полиэтилен, бумагу и картон, технику и другие отходы. В дальнейшем их отвезут на предприятия по переработке мусора в Свердловской и других областях.

Все баки для мусора подписаны и содержат подробные подсказки о том, какой вид отходов и куда можно складывать, а также на них указано, что в них вообще класть нельзя, например, немытые пластиковые упаковки из-под еды. Так, например, на баке с пометкой бумага и картон указано, что принимается белая бумага, втулки, крафт-бумага и т.д., но не принимаются пачки сигарет и грязный картон, например, коробка из-под пиццы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Таких в экоцентре две. Первая располагается напротив входа и представляет собой музейную экспозицию, рассказывающую историю обращения с отходами в СССР.

Вторая зона – это отдельный небольшой кабинет, в котором планируется проводить мастер-классы и лекции, во время которых желающие смогут, например, научиться росписи экосумок.

На лекции и мастер-классы необходимо записываться заранее.

Есть здесь и экспозиция, посвященная свалке. Она делится на две части. Одна часть рассказывает и показывает, чем опасны свалки и представляет собой креативно воссозданную на стене свалку с деталями и подписями, которые хочется рассматривать, не смотря на то, что это мусор. А вторая наглядно показывает, как из стеклянной бутылки можно сделать интересную тарелку или из бумажной упаковки из-под сока – блокнот.