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5 декабря 2021 4:00

Держим оборону: как отличить бактериальную инфекцию от вирусной

Врач перечислила отличия бактериальной инфекции от вирусной
Анна КУКАРЦЕВА
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Врач перечислила отличия бактериальной инфекции от вирусной

Врач перечислила отличия бактериальной инфекции от вирусной

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бактериальные и вирусные инфекции часто путают. И эта ошибка может сыграть злую шутку с человеком. Если терапию подобрать неверно, то человек не вылечится, а вот патоген станет сильнее, «научиться» противостоять препаратам. Ведь вирусы и бактерии тоже могут выработать свой иммунитет против лекарств.

Как отличить вирусную и бактериальную инфекцию, рассказывает Екатерина Гергесова, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U.

Что расскажет анализ крови

Из-за особенностей в природе возбудителя - вирус это или бактерия - организм по-разному реагирует. И эту разницу покажет анализ крови.

- Как правило, анализ крови несет отличительные признаки той или иной инфекции, - поясняет Екатерина Гергесова. - Для обычного человека это не очевидно, но врач сразу поймет разницу. Например, особенность при бактериальной инфекции - нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоформулы влево. А для неосложненной вирусной инфекции наиболее характерен лимфоцитоз. По этим характеристикам лечащий врач и принимает решение о назначении лечения.

Боль не укажет, кто виноват

К сожалению, определить самому, от чего болит горло или начался кашель, виноваты в этом вирусы или уже бактерии, обычному человеку сложно.

- Часто симптомы зависят, в первую очередь, от того, какая система или орган поражены, - поясняет эксперт.- К примеру, и при вирусной, и при бактериальной инфекции мочеполовой системы часто наблюдается воспаление, жжение и другие неприятные ощущения. В любом случае, необходимо четко определить возбудителя инфекции. Только так возможно подобрать лечение, которое будет реально работать.

Невозможно дать определенные симптомы бактериальных инфекций, их слишком много. Да и путь их попадания в организм разный. Бактерии могут поразить гайморовы пазухи или легкие после перенесенного вирусного заболевания, но могут и без «помощи» вируса проникнуть в организм. При этом организм может одинаково сигналить о врагах: повышенной температурой, тошнотой. Как правило, врачи обращают внимание на увеличенные лимфоузлы, нагноение (например, в горле), отиты, боль в том или ином органе и т. п. Есть множество не очевидных для пациенты симптомов, которые может увидеть только врач. Именно поэтому так важно не заниматься самолечением.

Почему антибиотики могут навредить

К сожалению, очень часто и врачи, и сами пациенты назначают себе антибиотики слишком рано, не дожидаясь результатов анализа. И это объяснимо: посев биоматериала для выявления возбудителя бактериальной инфекции и изучения его чувствительности к антибиотикам занимает от 3-5 дней. Пациент обращается к врачу, когда симптомы инфекции уже доставляют значительный дискомфорт. Поэтому здесь время всегда играет против больного. И специалист старается максимально рано начать терапию для облегчения состояния. Ее в дальнейшем всегда можно скорректировать, когда будут готовы результаты анализов. Пошагово все действия медика зафиксированы в клинических рекомендациях для каждого типа инфекции. Для успешности лечения не должно быть самодеятельности ни от пациента, ни от врача.

Почему опасна самодеятельность? Бесконтрольное употребление антибиотиков привело к тому, что в мире уже появилась плеяда супербактерий. Они не боятся даже самых мощных современных антибиотиков. И пытаются захватить мир, в первую очередь больницы, где пациенты восстанавливаются после операций и возможность бактериальной инфекции особенно высока.

Всемирная организация здравоохранения уже давно предупреждает об этой опасности, но, по статистике, за время пандемии продажи антибиотиков существенно выросли. И многие, увы, покупают их «для профилактики», не осознавая опасность. Между тем, неверные дозировки и назначение неправильных лекарств приводят к тому, что бактерии вырабатывают феноменальную устойчивость к терапии. Поэтому важно исследовать бактериальную флору на чувствительность к антибиотикам и не заниматься самолечением.

ВАЖНО

Памятка пациенту: 5 важных пунктов при любом недомогании

- В случае появления недомогания обращайтесь к специалисту. Не пытайтесь самостоятельно определить тип инфекции.

- Вспомните, выявляли ли ранее у вас бактериальные или вирусные инфекции. Расскажите об этих фактах лечащему врачу. Особенно касается пациентов с хроническими инфекциями (всегда есть риск рецидива).

- Если у вас сохранились старые анализы, покажите их результаты специалисту.

- Не сдавайте все возможные тесты самостоятельно. Это пустая трата денег и времени. Только медик точно скажет, какие анализы необходимо сдать. Это может быть анализ крови, местный мазок для оценки биологического материала, исследование мочи, кала.

- Если в ходе лечения самочувствие ухудшилось или появились новые симптомы, незамедлительно расскажите об этом врачу. Известны случаи развития вторичной инфекции, когда к вирусу, поражающему организм, добавляются еще и опасные бактерии. Тогда требуется комплексный подход в лечении.

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