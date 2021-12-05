«Ответственный банкинг»: Быстро для клиента, хорошо для природы

Число операций через цифровые каналы будет расти и дальше Фото: Shutterstock

Есть у пандемии хорошие последствия. Сложная эпидемиологическая ситуация ускорила цифровизацию. Причем во многих сферах. Банковский сектор здесь не исключение. Многие кредитные огранизации внедрили новые виды удаленных сервисов. Платежи стали удобнее и безопаснее как для частных, так и корпоративных клиентов. Как результат - ими стали пользоваться все чаще.

КАЖДАЯ ВТОРАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОХОДИТ ОНЛАЙН

Для многих клиентов визит в отделение банка стал редкостью. Туда приходят либо для открытия счета и карты, либо для очной консультации. Почти все рутинные операции можно сделать удаленно. Это просто, зачастую бесплатно и безопасно. К примеру, доля клиентов Россельхозбанка, активно использующих онлайн-сервисы, к январю этого года достигла 67%. А по итогам этого года станет еще больше.

- По итогам 2020 года число розничных операций в мобильном и интернет-банке РСХБ увеличилось вдвое. Доля операций, совершаемых онлайн, к январю 2021 года достигла 51%. Таким образом, более половины всех операций наши клиенты совершают в дистанционных каналах, – говорит Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Это объясняется упрощением, модернизацией и систематизацей удаленных сервисов и отдельных процессов в мобильном и интернет-банке. В итоге стало удобнее оплачивать мобильную связь, проще выбрать нужный финансовый продукт, появились привилегии для зарплатных клиентов и дополнительные возможности (например, покупка/продажа драгоценных металлов).

Среди самых популярных онлайн-услуг - платежи и денежные переводы, открытие депозитов и накопительных счетов, а также частичное и полное досрочное погашение кредитов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Наиболее популярным дистанционным каналом у розничных клиентов стал мобильный банк РСХБ – его используют 87% пользователей. Из них 80,5% используют его на устройствах c системой Android, остальные 19,5% – iOS.

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, число операций через цифровые каналы будет расти и дальше. Одним из драйверов в будущем станут платежи по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Они доступны для физических и юридических лиц в мобильном банке РСХБ. Клиенты могут оплачивать товары и услуги по выставленным QR-кодам. А предприниматели - принимать платежи. Это экономит время и тех, и других.

Система работает следующим образом. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на сайте магазина, отображаться на экране или чеке кассы или POS-терминала, печататься в виде наклеек. Клиенту достаточно навести экран телефона на QR-код и подтвердить совершение операции. Комиссия с физических лиц не взимается. А юрлица платят в разы меньше, чем по обычному торговому эквайрингу. К примеру, комиссия РСХБ для юридического лица составляет не более 0,7% от суммы платежа, а для предприятий некоторых видов деятельности – не более 0,4%.

- Россельхозбанк активно развивает платежные сервисы для своих клиентов. При этом приоритетным для банка является использование передовых цифровых решений и развитие дистанционных каналов обслуживания. Россельхозбанк одним из первых предоставил своим клиентам возможность оплачивать товары с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей. Такой способ позволяет удобно и быстро оплатить покупку. По мере увеличения числа торговых предприятий и организаций, предоставляющих QR-коды для оплаты, такой способ платежей будет востребован у клиентов не менее, чем платежи по картам, - считает Елена Волосевич.

Как показывает статистика, чаще всего клиенты РСХБ используют QR-коды при оплате интернет-покупок. С помощью СБП пользователи также пополняют транспортные карты «Тройка», оплачивают услуги АЗС и сотовой связи. Большой плюс этой технологии для клиента связан, прежде всего, с удобством платежей: сервис не требует ввода реквизитов карты, что упрощает оплату.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россияне до сих пор пользуются наличными. И очень многие также - пластиковыми картами. Хотя носить с собой в кошельке ни то, ни другое зачастую нет смысла. В большинстве торовых предприятий можно расплатиться смартфоном. Как считают эксперты, все дело в неком консерватизме клиентов, их осторожном отношении к технологическим новинкам. Особенно в части безопасности. Люди не уверены и не до конца понимают, как защищены их деньги во время проведения таких операций. По данным опроса РСХБ, наименее безопасными способами пользователи считают оплату с помощью цифровых кошельков в мобильном телефоне (60%), а также платежи через Интернет-банк или мобильное приложение (37%). Тем не менее доверие к этим видам банковских услуг растет.

- Современные средства оплаты быстро набирают популярность. Как показал наш опрос, каждый пятый пользователь оплачивает товары и услуги с помощью мобильного телефона, не доставая пластиковой карты. Каждый седьмой пользователь готов проводить платежи по QR-кодам. В дальнейшем популяризация современных цифровых продуктов, в том числе за счет понимания их преимуществ и безопасности, позволит ускорить темпы распространения альтернативных видов платежей и – за счет отказа от пластиковых носителей – сократить нагрузку на окружающую среду, - считает Елена Волосевич.

Как чаще всего расплачиваются клиенты банка Фото: Дмитрий ОРЛОВ

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1300 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».