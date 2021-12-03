«Почему она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных»: Иван Ургант нежно попрощался с бабушкой

Иван Ургант поделился трогательными воспоминаниями о бабушке. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телеведущий Иван Ургант поделился в Инстаграме воспоминаниями о своей бабушке. Звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант умерла в пятницу 3 декабря на 93-м году жизни. Иван посвятил Нине Николаевне нежный пост, в котором рассказал о том, что они с бабушкой всегда были лучшими друзьями.

- Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», - и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю, смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду, - написал Иван.

Знаменитая актриса Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни. Фото: Инстаграм.

Телеведущий всегда трогательно заботился о бабушке и, несмотря на безумную занятость, старался часто навещать ее. Два года назад, в день 90-летия Нины Николаевны, он опубликовал в Инстаграме ее фотографию и с юмором рассказал, как бабушка отказался делать макияж в день своего юбилея.

- Я, главное, говорю: «Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения». А она: «Ванечка, иди в ж..у». Люблю тебя. 90, - написал телеведущий поделившись снимком улыбающейся Нины Ургант.

Иван сфотографировал бабушку в день ее 90-летия и с юмором рассказал о том, как она отказалась краситься. Фото: Инстаграм.

Актриса прожила долгую жизнь, в том числе и творческую. У нее было много спектаклей в родном Ленинградском государственном академическом театре драмы имени Пушкина, где она с 1965 года была ведущей актрисой. Нина Ургант сыграла более 70 ролей в кино. Но больше всего зрителям запомнилась ее военная медсестра Рая из военной драмы «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова.

В Инстаграме Ивана Урганта поклонники пишут в комментариях слова из песни, которую Нина Ургант поет в этом фильме: «Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут... Светлая память великой актрисе, прекрасной, мудрой женщине», «Светлая память! Ушел весь батальон», «Ванечка, примите соболезнования. Очень печально и страшно, когда уходят наши родные. Светлая память».