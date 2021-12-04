Стали известны последние слова Александра Градского. Фото: Первый канал

Александр Градский за 11 дней до смерти снимался в шоу "Голос", где был наставников. 72-летний певец плохо выглядел, не мог ходить, еле говорил, но при этом категорически запрещал себя жалеть. Несмотря на изможденный вид, он практически до последнего вздоха был со своими учениками. Они рассказали о его состоянии и последних словах.

Александр Градский снимался в шоу "Голос" до середины ноября. На этапы "поединков" композитора привозили на каталке. Александр Борисович хоть и был плох, но, как только начинался рабочий процесс, забывал обо всем. Его переносили в кресло и он словно перерождался.

"Гонял там всех так, что мама не горюй. Очень не любил, когда его начинали жалеть из-за самочувствия, Градского это очень раздражало", - поделился подопечный музыканта Виктор Кириллов.

Наставник всегда был на связи со своими учениками. "Мы созванивались регулярно, а однажды Александр Борисович сам набрал меня уже после 12 ночи, я был в шоке. Из нашего последнего разговора запомнил его слова: «Вить, ты очень мощный! Когда я послушал, как ты там вверх улетаешь, в этой песне, подумал, ты народ просто снесешь. Поэтому, постарайся налегке это сделать. А то люди просто офигеют!" - цитирует Кирилова "СтарХит".

Александр Борисович хоть и был плох, но, как только начинался рабочий процесс, забывал обо всем

Еще одна подопечная мэтра Татьяна Качурина одна из последних, кто общался с артистом перед его смертью. Она не скрывает, что для нее уход музыканта стал ударом. "Если Александр Борисович брал человека под крыло, то вел его по жизни. Он брал над ним опеку и ответственность, помогал на творческом пути. Я только-только почувствовала это отцовское плечо, и для меня большой удар, что все так произошло", - сокрушается девушка.

Их последний разговор случился за несколько дней до трагедии. "Тот последний телефонный разговор навсегда в памяти, я переосмысливаю то, что он мне сказал. Как будто заранее понимал и чувствовал, поэтому давал наставления. Запомнила такой совет: «Таня, наплюй на то, что о тебе подумают, ты выходишь на сцену делать искусство. А то, как это воспримут, уже не в твоей компетенции. На прощание Александр Борисович сказал: «Ну все, пока, пока, зайка. Учись, пока я жив!»", - резюмировала артистка.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации. 1декабря певца похоронили на Ваганьковском кладбище. Проститься с Александром Борисовичем пришло множество поклонников, коллег, друзей. На его могиле, усыпанной цветами, стоит деревянный крест и черно-белая фотография певца. На ней он предстал молодым.