Как выглядит могила оставившего многомиллионное наследство Александра Градского

Похоронили музыканта на Ваганьковском кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в театре "Градский Холл" 1 декабря 2021 года простились с Александром Градским. Похоронили музыканта на Ваганьковском кладбище. 72-летний артист обрел свой последний приют рядом со стеной, которая может разрушиться, о чем рассказал Леонид Ярмольник.

Проститься с Александром Градским пришло множество поклонников, коллег, друзей. Гроб с телом Александра Борисовича был усыпан цветами. Артист лежал в очках. Публика шепталась - мол, обычно личные вещи усопшего просто кладут рядом. Но в случае с Градским решение об очках принимала вдова Марина Коташенко, беззвучно проплакавшая всю траурную церемонию.

Стас Барецкий, к слову, отметил, что гроб, в котором хоронили звезду, стоит 30-40 тысяч рублей. "Это стандартный сосновый гроб экономкласса, бордово-коричневый. Заказывала вдова" - цитирует шоумена blitz.plus.

Александра Градского похоронили в гробу за 30 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

При жизни Александр Борисович изъявлял желание упокоиться рядом с родителями на Кузьминском кладбище столице. Однако похоронили композитора на более известном погосте - Ваганьковском.

Рядом с Градским не оказалось никого из известных коллег. Могила находится прямо у кирпичного забора, на котором красуется табличка с предупреждениями о риске обрушения кладки: "Опасная зона! Обрушение забора!". На месте упокоения стоит деревянный крест и черно-белая фотография певца. На ней он предстал молодым. Все усыпано живыми цветами.

Актер Леонид Ярмольник нашел в этом символизм. "Его хоронят рядом со стеной, которая может разрушиться, и это как бы разрушает два пространства... Он был недосягаем, человек-восторг. И в том, что касалось дружбы, он тоже был - восторг", - сказал актер.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. По предварительным данным, причиной смерти музыканта стал инфаркт головного мозга. Своей семье артист оставил многомиллионное наследство. При этом сам был человеком невероятно скромным. Он никогда не придавал особого значения тому, как выглядит.