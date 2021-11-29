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Звезды28 ноября 2021 21:15

Стало известно последнее желание Александра Градского перед смертью

Близкие озвучили волю умершего Александра Градского
Ольга ЛИБГАРДТ
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Стало известно последнее желание Александра Градского

Стало известно последнее желание Александра Градского

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Градский, скончавшийся 28 ноября в реанимации, будет похоронен 1 декабря. Перед погребением все желающие смогут проститься с маэстро в театре "Градский холл". Кроме того, близкие рассказали о последней просьбе Александра Борисовича перед смертью.

Александр Градский мечтал обрести покой на Кузьминском кладбище в Москве. Там похоронены его родители. Мать Градского - Тамара Павловна умерла, когда будущей звезде было всего 14 лет. Отец - Борис Абрамович ушел из жизни менее 10 лет назад. Мужчина прожил долгую и плодотворную жизнь, выйдя на пенсию в 83 года. Он скончался в 87 лет.

"У него родители похоронены на Кузьминском кладбище. Это была его воля - быть захороненным рядом с родителями", - рассказал один из близких музыканта.

Решение о месте погребения композитора пока не принято. Предварительно, прощание пройдет в театре "Градский холл".

Слова соболезнования и скорби в день смерти маэстро оставили его друзья и коллеги. Так, Леонид Агутин, который вместе с Градским был наставником в шоу "Голос", признался, что шокирован новостью об уходе композитора. Агутин обнародовал сообщение, которое он написал Градскому в день экстренной госпитализации музыканта.

"В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление... И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович! Я бы многое отдал, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот", - отметил муж Анжелики Варум.

Он признался, что плачет. "Слезы предательски мешают делать какие-то необходимые действия. Надо ведь куда-то звонить, с кем-то говорить, принимать какие-то решения. А ведь для этого нужно было б позвонить Вам. Прощайте, дорогой мой. Пусть земля Вам будет пухом. Я буду помнить. Всегда", - добавил Леонид.

Пронзительные слова Аллы Пугачевой о Градском растрогали звезд и поклонников. "Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя", - написала Примадонна.

Отметим, Александр Градский - автор более 200 песен, выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых - "Песня о друге", "Песня о свободе", "Памяти поэта", "Южная прощальная", "Антиперестроечный блюз". Написал музыку к художественным и анимационным фильмам.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыАлександр Градский: досье KP.RU